巨人・阿部監督が、東京・大手町の読売新聞東京本社で山口寿一オーナーにシーズン終了を報告した。

リーグ連覇を狙った今季は70勝69敗4分けの3位、CSファーストSではDeNAに2連敗し終戦した。就任3年目の来季に向け、山口オーナーからは業務提携するヤンキースが重視するメンタルケア専門家の導入を提案された。「SNSでの誹謗（ひぼう）中傷が多い中で選手を守る対策で（ヤ軍は）やったみたい。日本も一緒でひどいからね。球団として動いてくれると思う」と期待。「プライバシーなことを言えたり。ジャッジはそれで晴れた感じがあったみたい」とメジャー屈指の強打者にも効果があった制度導入に賛同した。

今季はリーグワースト78失策に完投勝利もわずか1。「そんな数字ばかり。洗い出すのもなんか腹が立ってきたんだけれど、反省として受け止めてやりますとお伝えした。完投能力がある投手が少ないので、そういう指導もしっかりしていきますと言った」と指揮官。秋季キャンプは宮崎で行わず、ジャイアンツタウンスタジアムとジャイアンツ球場で実施し、巻き返しを図る。（青森 正宣）