国民民主党・榛葉幹事長、自身初のラジオパーソナリティに挑戦 10.21首班指名選挙直後に生放送
国民民主党の榛葉賀津也幹事長が、10月21日20時放送の特別番組『榛葉賀津也 ラジオ正論パンチ』（ニッポン放送）で、自身初のラジオパーソナリティに挑戦することが明らかになった。
【写真】初のラジオパーソナリティ挑戦にファイティングポーズを見せる榛葉賀津也幹事長
プロレスや相撲、落語に講談のほか、ヤギの飼育など多くの趣味を持つことで知られる国民民主党の榛葉賀津也幹事長。かつて『オールナイトニッポン』をはじめ、様々な深夜ラジオを聴いて育ったというラジオフリークの榛葉幹事長に、ニッポン放送がラジオパーソナリティへの挑戦を打診したところ、「夢の一つが叶う」ということでこのたびの出演が決定した。
番組では、生放送でリスナーからのメールに答えたり、曲紹介をしたりと、「ザ・ラジオパーソナリティ」といえる挑戦をする予定。アシスタントは、榛葉幹事長がよく聴いていた番組の一つであるニッポン放送の『ゲルゲットショッキングセンター』（1995年〜99年）でクールKとしてパーソナリティを担当していたアナウンサーの垣花正が務める。
とはいえ、いま国会は政局の真っただ中。しかも、国民民主党は21日に予定されている首班指名選挙をめぐって、キャスティングボートを握る重要な政党の一つである。国会が大きな政局を迎えるであろう当日に、果たしてどんな発言が飛び出すのか、首班指名選挙直後の生放送となるだけに注目を集めることは必至だ。
榛葉幹事長は番組について、「出演するか悩みましたが、58年の人生のハイライトとして出演したいと思います。ぜひたくさんのご意見をメールでお寄せいただき、お答えしていきたいと思います。お待ちしております」とメッセージを寄せた。
特別番組『榛葉賀津也 ラジオ正論パンチ』は、ニッポン放送にて10月21日20時より生放送。
