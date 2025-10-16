◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ第１戦 阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）

ＤｅＮＡ・三浦監督の表情は曇っていた。「最後押し切れなかった。チャンスを作っていたんですけど、なかなか点を取らせてもらえなかった」。相手を上回る８安打を放ち、７回までに６度得点圏に走者を進めながら１点も奪えなかった。３６０度ベイファンで埋まった本拠地開催のＣＳ第１Ｓで巨人に２連勝。勢いよく臨んだが、阪神ファンで囲まれた敵地で競り負けた。

先発・村上とは今季３度対戦し１勝１敗、防御率２・５７。５回までに１０３球を投げさせるなど粘ったものの、強力ブルペン陣に屈した。特に今季１０試合対戦し、１点も奪えなかった石井、岩崎が登板した８、９回には走者すら出すことができなかった。得点圏で無安打の牧は「チャンスで回ってくることが多かったど、打てなかったのが勝てなかったところ。ヒットも出ているので、本当にあともう一本。（第２戦は）自分が打てればいい」と前を見た。阪神にアドバンテージを含め、２勝とされたが、まだＣＳは終わっていない。気持ちを切り替えて２戦目を勝ちにいく。（太田 和樹）