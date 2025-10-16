巨人の中山礼都内野手（２３）が１５日、志願参戦する「みやざきフェニックス・リーグ」で「対左投手攻略」と「外野守備力向上」をテーマに掲げた。同リーグに１６日から参加するため宮崎入り。「来年に向けてやりたいことを取り組むいい機会だと思って志願した。レフトやライトだけではなくセンターも取り組みたい。打撃では左投手の対応に課題が残ったので、どうアプローチしていくか考えてやりたい」と貪欲に見据えた。

今季はシーズン途中から外野に挑戦し、自己最多の１０３試合出場。夏場以降、右翼の定位置をつかんだ。打率２割６分５厘、７本塁打、３２打点をマーク。１２日のＣＳ第１ステージ・ＤｅＮＡ戦（横浜）では３ランを放った。進化を示す一方で、左腕に対して打率１割９分１厘、１本塁打。対右の打率２割９分８厘、６本塁打と比べ明らかに苦しんだ。「数字としてものすごくはっきり出た。やってみたいこと、できるようになりたいことがある」と試合で試しながら克服する。

守備では実戦力を養いつつ、１試合の出場だった中堅にも挑戦予定。「前も後ろの打球もまだまだなのでつめていきたい。ポジショニングも思い切ってやる」。不動の外野レギュラー奪取へ、濃密な秋を過ごす。（宮内 孝太）