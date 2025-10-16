◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第１戦 ソフトバンク２x―１日本ハム＝延長１０回＝（１５日・みずほペイペイドーム）

痛すぎる一敗にも日本ハム・新庄監督は明るかった。「よくやりましたよ。最後はアンラッキー。あれサードゴロ？」。同点の延長１０回１死満塁、玉井が山川に許した左前サヨナラ打は、高く弾んだ打球が前進守備の三塁手の頭を越えたもの。「最終的に向こうが勝った。明日、あさって、あと２つある。これこそ切り替えでしょ」と前を向いた。

モイネロへの奇策は不発に終わった。前日会見で今季１勝４敗の天敵に対し、「４パターンくらいつぶせる作戦がある」と自信満々に語っていた。スタメンには、前回対戦で２打席連発の山県をシーズン２度しかなかった２番に抜てきしたが、２打数無安打。頼みの４番・郡司、６番・清宮幸も無安打で打線は分断された。「作戦できんかったね。ノーアウト、ワンアウトで塁が埋まらなかったから。あーだ、こうだ言っても仕方ない」と、悔しさをにじませながらも降参だった。

昨季も初戦を落とし、３連敗で敗退した。突破には５戦で４勝が必要となる。それでも「明日は（流れが）逆になるから」。今季こそ簡単には終わらない。（川上 晴輝）