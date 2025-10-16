元「ＮＥＷＳ」の歌手・手越祐也が１５日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。小柄ゆえの苦労を明かす一幕があった。

この日のテーマは「身長が小さい＆大きい女子大集合」。

身長１６８センチの手越は、女性共演者たちが高身長、低身長どちらも服選びに苦労しているという話題になると、ＭＣの上田晋也に「海外でこの服いいなと思っても、俺のサイズはないなってのがあるんじゃない？」と聞かれると「そうですね。海外だと全体的にでかいじゃないですか。だから、基本的にブカブカになっちゃうんですけど」と返答。

さらに「僕、そもそも私服もスタイリストをつけてるんですよ」と明かして共演者を驚かせると「スタイリストの方がクローゼットにこのセットで着て下さいねってのを１週間分くらいセット詰めされてるんで、その中で『今日はこれを着ようかな』って、そのセットをただ、ただ着てる。で、（番組に）出てきてるんです」と続けた。

上田に「あんまりファッションに興味ないの？ ダサいの？」と聞かれると「ちゃんと理由があって。週刊誌とかに不意な私服を撮られることが、ちょこちょこあったわけですよ。その時に（読者に）『ダサい！』って言われて。『（撮られた）そんなことよりダサいよね』って」と正直に明かしていた。