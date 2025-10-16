リーグ優勝決定シリーズ第2戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に「1番・DH」で先発出場。7回の第4打席で久々のタイムリーを放った。先発・山本由伸投手の9回1失点の好投もあり、チームは5-1で勝利。米メディアはベンチで発見された大谷の“変顔”に脚光を当てていた。

コミカルな表情を見せた。ドジャースベンチ内で、後輩・山本の好投を見守った大谷。カメラを見つけると眉間にシワを寄せ、少し驚いたような顔を作った。米スポーツ専門局「ジ・アスレチック」のXが「ショウヘイがカメラを見つけた」として画像付きで投稿している。

試合中はいつも表情豊かな大谷の新たな“変顔”に、米ファンも注目した。

「そしてやっとヒットを打った」

「彼は集中した方がいいね」

「彼にヒットを見つけて（打って）ほしい」

「またしても、完全にミーム素材」

「彼のバットがボールを見つける必要がある」

レッズとのワイルドカーズシリーズ初戦で2本塁打を放った大谷だったが、続くフィリーズとの地区シリーズでは4試合で18打数1安打と沈黙。ブルワーズとの初戦も3四球ながら2打数無安打で、この日のタイムリーが実に20打席ぶりの安打になった。



（THE ANSWER編集部）