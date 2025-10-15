『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナーのプロフィール

お名前：daishi23jpさん

年齢：40代

車両名：トヨタ ハイエース

年式：―

型式：―

主な使用シーン：レジャー

所有歴：1日 ※納車日に撮影（2024年時点）

総走行距離：8万5,252km

年間走行距離：―km

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決めてとなったポイント

アウトドアが好きなので、車中泊仕様にカスタムできるハイエースを選びました。

家族＆愛犬と一緒に旅を楽しむことが1番の目的です。

愛犬と一緒に泊まれるホテルは少ないので、車中泊をいかに楽しめるかが車両選びのポイントでした。

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

「これから旅に出るんだぁ」と思いながら運転しているとき。

最初に愛車のカスタムをした理由・キッカケは？

キャンピングカーに乗ることが長年の夢だったんです。

車中泊を快適に楽しめるクルマを目指しました。

カスタムの方向性は？ 重視していることは何？

みんなで仲よく、HAPPY TIME☆

外装

ルーフテント

バットウイング

内装

シートカバー（裏側にカスタムショップ「Bro-Sis」からのメッセージ入り）

センターコンソール

内装パネル

シンク＆冷蔵庫



足まわり

ホイール：AMJオリジナル

周囲から反応の大きかったカスタムポイントは？

家族や友人から「早くキャンプに連れていけ」とうるさく言われる笑

やってみたいカスタム、興味があるカスタムは？

荷物をたくさん載せた状態でアウトドアを走る機会が増えると思うので足まわり、とくにリヤを強化したいですね。

好きなカスタムメーカー、オススメのカスタムブランドは？

愛知県にあるキャンピングカーショップ「Bro-Sis」です！ このクルマをいまのカタチにできたのはBro-Sisの青木さんのおかげです。

