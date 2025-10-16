｢男性社員の育休取得率が高い会社｣トップ100



有価証券報告書で、人的資本、多様性に関する開示指標として、「男性の育児休業取得率」の記載が義務化されたことを受け、大企業を中心に男性社員の育児休業の取得等が急速に進展している。『CSR企業総覧』編集部では、個社の状況を捉えるために男性の育児休業取得率（3年度平均）ランキングを作成した。

本ランキングは『CSR企業総覧（雇用・人材活用編）』2025年版掲載1715社のうち、3年度（2021年度以降）分の男性育児休業取得率・取得人数を開示しており、3年平均育児休業取得人数が1人以上の630社が対象。原則、取得率は新規育児休業取得者数を育児休業取得可能者数で割って算出した。一部、対象や算出方法、取得時点の違いなどによって100%を超えることがある点には注意が必要だ。

以後、各社の具体的な取り組みと併せて紹介する。なお、『CSR企業総覧（ランキング＆集計編）』2025年版には2023年度の男性育児休業取得者数・取得率のランキングを上位200社まで掲載している。

首位は3年平均取得率が180.2%の郄島屋





1位は郄島屋（3年平均男性育児休業取得率180.2％、以下同）。同社は出生時育休、育休合わせて最大28日間有給。育休は社員・契約社員を含め子が3歳に達するまで取得可能だ。男性の育休取得100％を推進している。

2位はNTTドコモ（168.0％）。同社は育児・介護休業法で開示が求められる「育児休業等と育児目的休暇の取得割合」に該当する男性育児事由休暇取得率100％を掲げる。復職後のキャリア形成の明確化およびスムーズな職場復帰を目的に「ドコモスマイルリレー」を展開。取得事例の社内広報動画での紹介や、男性社員本人に加え所属組織長に、お祝いと制度案内メールを必ず送付し、職場サポートと制度活用促進の働きかけをするなどの取り組みを行っている。

3位もNTTグループのNTT西日本（165.9%）。同社は産休・育休取得者のキャリアアップや異動への配慮を行うとともに、社内外のロールモデルを招いた男性育児関連休暇の取得促進セミナーを実施。そのほか、看護休暇（最長5日）と積立有休（同40日）を合計して最大45日休める配偶者出産休暇制度の導入など、出産時から男性が休暇を取りやすい環境が整備されている。なお、育児休業取得者数には育児休職や育児目的休暇取得者を含んでいる。

4位は静岡県が営業基盤のしずおかフィナンシャルグループ（119.6％）。同社の中核・静岡銀行は株式会社ワーク・ライフ・バランスが提唱する「男性育休100％宣言」に賛同表明。男性が育休を1カ月以上取得した世帯に対して、育パパ休業世帯応援金10万円を支給、かつ3カ月以上取得でさらに10万円を支給。ほかにも配偶者出産時特別休暇を10日利用できるなどの制度を設けている。

5位は小売業の代表格である丸井グループ（114.3％）。同社は仕事と育児の両立への支援に積極的だが、「育児休職マニュアル（男性編）」を作成するとともに、新たに子が生まれた男性社員へ「育児休職に向けて」のお知らせを配信するなど、男性の育休取得促進に取り組んでいる。

28位の武蔵野銀行までが100％超え

以下、6位めぶきフィナンシャルグループ（113.2％）、7位大東建託（112.8％）、8位トクヤマならびに芙蓉総合リース（111.7％）、10位第一生命ホールディングス（110.5％）と続く。今回のランキングでは28位の武蔵野銀行（101.3％）までが100％を超えているが、トップ3社の取得率は異次元の高さだ。

ランキング上位企業の取得率の高さは認識できたと思うが、今回も全体的な推移にも触れておこう。『CSR企業総覧（ランキング＆集計編）』と『CSR企業白書』の集計によると、2018年度23.8％（集計対象：321社、以下同）、2019年度28.9％（393社）、2020年度31.3％（494社）、2021年度37.7％（610社）と増加傾向にあったが、2022年度は53.1％（760社）とこれまでとは次元の違う水準まで跳ね上がった。そして、2023年度は63.9％（1031社）とさらに一段高い水準に到達した。

男性育休取得率100％で日本人の働き方も変わるか

有価証券報告書や育児・介護休業法における開示義務化により急上昇した男性育休取得率ではあるが、ランキング上位企業事例からも男性による育休取得を推進する動きはさらに進むことが予想される。現在の数値の伸びは、有価証券報告書において「投資関連情報」として開示が義務づけられたことが大きく影響しているように見える。

だが、一時的な現象ではなく、男性育休取得率100％が当たり前になるとしたら、日本人の働き方も変わるだろう。企業の生産性などのパフォーマンスにも違いが出るのではないだろうか。『CSR企業総覧』編集部も雇用・人材活用分野の重要指標として今後の推移について調査を続けていく。

（佐々木 浩生 ： 東洋経済『CSR企業総覧』編集部）