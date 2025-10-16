草なぎ剛、桁外れの逆転人生に「しっかり貯金します！」 船場吉兆“ささやき女将の息子”の復活劇に迫る
フジテレビは16日、『あの金どこいった？〜逆転人生にかける有名人〜』（後7：00）を放送する。本番組は、かつて“大金”を手にした栄光の時代から一転、転落を経験した有名人たちに直撃取材。そのお金はどこに消えたのか？そして今、彼らは転身や復活を遂げているのか？…人生をやり直し、再び歩み出す姿に迫るドキュメントバラエティーだ。
【写真】遺品整理人という役どころに挑戦する草なぎ剛
MCを務めるのは、今回が初タッグとなる草なぎ剛とホラン千秋。ゲストの大久保佳代子、ビビる大木とともに、逆転人生にかける人々の奮闘ぶりをVTRで見届ける。
今回登場するのは、泉ピン子、大沢樹生、門倉健、亀田興毅、久慈六郎、清水宏保、杉田かおる、仁井谷正充、野村宏伸、ハジメ（フォーリンラブ）、はまやねん（8.6秒バズーカー）、ボビー・オロゴン、湯木尚二の13人（※五十音順、敬称略）。
1987年に華々しくデビュー。以降、社会現象ともいうべき人気を博し、CDセールス累計1200万枚超を記録するなど、数多くの伝説を残したアイドルグループ「光GENJI」。番組では、その中心メンバーだった大沢樹生に直撃取材を敢行する。７年間のグループ活動を通じて得た収入は総額２億円にもなるというが、その２億円の行方を尋ねると、「ほとんど消えてしまった」と笑って答える大沢。果たして、その大金は一体どこへ消えたのか。本人いわく「何をやるにもタイミングが悪かった」という、その使い道とは…？さらに、光GENJI解散から30年、現在の大沢の活動も紹介する。またスタジオでは、MCの草なぎが「当時はなかなか話しかけられなかった」という憧れの先輩・大沢との貴重な思い出を明かす一幕も。
かつて絶頂期には年商十数億円を誇った大阪の高級料亭「船場吉兆」。しかし2007年、食品偽装問題が発覚。記者会見での“ささやき女将（おかみ）”の姿が強烈な印象を残し、客離れはますます進み、翌年にはついに廃業へ…。
その“ささやき女将”こと湯木佐知子社長（当時）の次男で、当時取締役を務めていた湯木尚二は、38歳にして家も職も失い、手元に残った全財産はわずか99万円だったという。だが、「この十字架は一生背負っていかなきゃいけない」と覚悟を決め、時給800円の皿洗いから再出発。それから約17年、料理人として見事復活を遂げ、現在は大阪市内で日本料理店４店舗を経営している。果たして、彼はどのようにしてどん底からはい上がったのか？知られざる壮絶な復活劇に迫る。
■草なぎ剛、ホラン千秋コメント
◆印象に残った“お金を失った”有名人の方を教えてください。
草なぎ「どの方の話も本当にそれぞれのドラマがあって、見ごたえがありました。泉ピン子さんには日頃からお世話になっていますし、大沢樹生さんには昔、僕がバックダンサーとして付いていたこともあって、特に思い入れがあります。みなさんの話に引き込まれたんですが、あえて１人選ぶなら…『ぷよぷよ』を作った仁井谷（正充）さんですね。大きな失敗を経験した後、今は家賃月５万円のアパートに住みながら、もう一度ゲーム作りに挑戦しているそうで。彼の姿は、この番組を象徴しているように感じました」
ホラン「私はやっぱり久慈（六郎）さんが印象的でした。今回登場する方の中で、“モテたい”という気持ちが原動力になっていたのは久慈さんだけで（笑）、“モテ”に翻弄（ほんろう）されたジェットコースター人生だなぁと。人間味があって、見ていて“幸せになってほしい”と心から思いました」
草なぎ「久慈さん、良かったですよね〜。女性にどんどんお金を使ってしまうし（笑）。しかも、恋人と久しぶりに会ったのに、真っ先に“他に男がいないか”をチェックするっていう…ああいう関係、なかなか見られないですよ！」
◆お２人は「あの金どこいった？」という経験をされたことはありますか？
草なぎ「VTRを見ながら、“これ、自分のことじゃん…”と思い当たる場面もあって。これをきっかけに、ちゃんと気をつけようって思いました（笑）」
ホラン「私は基本的に、“失敗したくない派”なんです。やっぱりお金を稼ぐのって大変なことなので、簡単にパッと使うことができなくて…」
草なぎ「ホランさん、ちゃんとしてるな〜！（笑）僕なんか“お金を残しておいてもしょうがない”って思っちゃうタイプで。それなら、手元にモノが残る方がいいなって」
ホラン「草なぎさんは“使うことに喜びを感じるタイプ”ですね（笑）。でも、本当に面白くて考えさせられる番組でしたよね」
草なぎ「ほんとにそう！お金って、誰にとっても身近なテーマだし、ここまで本音で語れる番組って、なかなかないと思うんですよね。内容も深くて、哲学的なところもあるし。僕は、この番組はレギュラー化すべきだと本気で思っています。もしレギュラーになったら、出演料は使わず、番組のためにしっかり貯金します！（笑）」
【写真】遺品整理人という役どころに挑戦する草なぎ剛
MCを務めるのは、今回が初タッグとなる草なぎ剛とホラン千秋。ゲストの大久保佳代子、ビビる大木とともに、逆転人生にかける人々の奮闘ぶりをVTRで見届ける。
1987年に華々しくデビュー。以降、社会現象ともいうべき人気を博し、CDセールス累計1200万枚超を記録するなど、数多くの伝説を残したアイドルグループ「光GENJI」。番組では、その中心メンバーだった大沢樹生に直撃取材を敢行する。７年間のグループ活動を通じて得た収入は総額２億円にもなるというが、その２億円の行方を尋ねると、「ほとんど消えてしまった」と笑って答える大沢。果たして、その大金は一体どこへ消えたのか。本人いわく「何をやるにもタイミングが悪かった」という、その使い道とは…？さらに、光GENJI解散から30年、現在の大沢の活動も紹介する。またスタジオでは、MCの草なぎが「当時はなかなか話しかけられなかった」という憧れの先輩・大沢との貴重な思い出を明かす一幕も。
かつて絶頂期には年商十数億円を誇った大阪の高級料亭「船場吉兆」。しかし2007年、食品偽装問題が発覚。記者会見での“ささやき女将（おかみ）”の姿が強烈な印象を残し、客離れはますます進み、翌年にはついに廃業へ…。
その“ささやき女将”こと湯木佐知子社長（当時）の次男で、当時取締役を務めていた湯木尚二は、38歳にして家も職も失い、手元に残った全財産はわずか99万円だったという。だが、「この十字架は一生背負っていかなきゃいけない」と覚悟を決め、時給800円の皿洗いから再出発。それから約17年、料理人として見事復活を遂げ、現在は大阪市内で日本料理店４店舗を経営している。果たして、彼はどのようにしてどん底からはい上がったのか？知られざる壮絶な復活劇に迫る。
■草なぎ剛、ホラン千秋コメント
◆印象に残った“お金を失った”有名人の方を教えてください。
草なぎ「どの方の話も本当にそれぞれのドラマがあって、見ごたえがありました。泉ピン子さんには日頃からお世話になっていますし、大沢樹生さんには昔、僕がバックダンサーとして付いていたこともあって、特に思い入れがあります。みなさんの話に引き込まれたんですが、あえて１人選ぶなら…『ぷよぷよ』を作った仁井谷（正充）さんですね。大きな失敗を経験した後、今は家賃月５万円のアパートに住みながら、もう一度ゲーム作りに挑戦しているそうで。彼の姿は、この番組を象徴しているように感じました」
ホラン「私はやっぱり久慈（六郎）さんが印象的でした。今回登場する方の中で、“モテたい”という気持ちが原動力になっていたのは久慈さんだけで（笑）、“モテ”に翻弄（ほんろう）されたジェットコースター人生だなぁと。人間味があって、見ていて“幸せになってほしい”と心から思いました」
草なぎ「久慈さん、良かったですよね〜。女性にどんどんお金を使ってしまうし（笑）。しかも、恋人と久しぶりに会ったのに、真っ先に“他に男がいないか”をチェックするっていう…ああいう関係、なかなか見られないですよ！」
◆お２人は「あの金どこいった？」という経験をされたことはありますか？
草なぎ「VTRを見ながら、“これ、自分のことじゃん…”と思い当たる場面もあって。これをきっかけに、ちゃんと気をつけようって思いました（笑）」
ホラン「私は基本的に、“失敗したくない派”なんです。やっぱりお金を稼ぐのって大変なことなので、簡単にパッと使うことができなくて…」
草なぎ「ホランさん、ちゃんとしてるな〜！（笑）僕なんか“お金を残しておいてもしょうがない”って思っちゃうタイプで。それなら、手元にモノが残る方がいいなって」
ホラン「草なぎさんは“使うことに喜びを感じるタイプ”ですね（笑）。でも、本当に面白くて考えさせられる番組でしたよね」
草なぎ「ほんとにそう！お金って、誰にとっても身近なテーマだし、ここまで本音で語れる番組って、なかなかないと思うんですよね。内容も深くて、哲学的なところもあるし。僕は、この番組はレギュラー化すべきだと本気で思っています。もしレギュラーになったら、出演料は使わず、番組のためにしっかり貯金します！（笑）」