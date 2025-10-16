中日がドラフトで獲るべき人材は？　1位は目玉級のスラッガーに“特攻”＆即戦力投手を複数指名か

立石には人気が集中しそうだ(C)産経新聞社

今年もこの季節がやってきた。

プロ野球の新人選択会議「ドラフト会議」が、今年は10月23日に行われる。各球団はどのような選手を獲りにいくだろうか。本稿では中日ドラゴンズの指名戦略、獲るべき人材を少し考えたい。

【画像・高校生編】押さえておきたい「2025ドラフトの目玉」たちを厳選！ 注目選手の写真＆寸評を一挙紹介

まず簡単に中日の現況をおさらいする。

今季は3年連続最下位を脱してリーグ4位。夏場まではCS進出の可能性を残したが、9月に失速。最終的に15の負け越しを喫しており、まだまだ力不足の感じは否めない。463失点と防御率2.97はともにリーグ4位。403得点と打率.232はともに同6位である。

一方で、左腕の金丸夢斗や捕手の石伊雄太が1年目から戦力化。高卒ルーキーの森駿太も2軍で9本塁打を放っている。ファームは日本一に輝いており、楽しみな若手が多い。来年のAクラス入り、数年後の優勝に向けて目処が立ちつつある。

井上一樹監督2年目の来季は、球団創立90周年のメモリアルイヤー。加えて本拠地・バンテリンドームナゴヤにテラス型観覧席「ホームランウイング」の導入が決定。これまでより狭く、フェンスも低くなるため、長打（≒本塁打）の増加が見込まれる。投手は長打のリスクを防げる人材、野手は長打力のある人材の指名が考えられるだろう。