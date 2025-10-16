中日がドラフトで獲るべき人材は？ 1位は目玉級のスラッガーに“特攻”＆即戦力投手を複数指名か
立石には人気が集中しそうだ(C)産経新聞社
今年もこの季節がやってきた。
プロ野球の新人選択会議「ドラフト会議」が、今年は10月23日に行われる。各球団はどのような選手を獲りにいくだろうか。本稿では中日ドラゴンズの指名戦略、獲るべき人材を少し考えたい。
まず簡単に中日の現況をおさらいする。
今季は3年連続最下位を脱してリーグ4位。夏場まではCS進出の可能性を残したが、9月に失速。最終的に15の負け越しを喫しており、まだまだ力不足の感じは否めない。463失点と防御率2.97はともにリーグ4位。403得点と打率.232はともに同6位である。
一方で、左腕の金丸夢斗や捕手の石伊雄太が1年目から戦力化。高卒ルーキーの森駿太も2軍で9本塁打を放っている。ファームは日本一に輝いており、楽しみな若手が多い。来年のAクラス入り、数年後の優勝に向けて目処が立ちつつある。
井上一樹監督2年目の来季は、球団創立90周年のメモリアルイヤー。加えて本拠地・バンテリンドームナゴヤにテラス型観覧席「ホームランウイング」の導入が決定。これまでより狭く、フェンスも低くなるため、長打（≒本塁打）の増加が見込まれる。投手は長打のリスクを防げる人材、野手は長打力のある人材の指名が考えられるだろう。
そこで、いの一番に入札すべきなのは立石正広（創価大）だ。
立石は右打ちの三塁手兼二塁手で、身体能力の高さでボールを飛ばすタイプの長距離砲。走力と守備力も水準以上のクオリティがあり、将来はメジャーリーガーも狙えると見られる。左右の違いはあれど、ポテンシャルの高さは佐藤輝明（阪神）に匹敵するのではないか。
複数球団の競合が濃厚だが、立石は「ホームランウイング」導入元年にふさわしい指名だ。昨年は金丸を4球団競合で獲っており、過去10年単位でも根尾昂や石川昂弥を抽選で引いてきた歴史がある。恐れることなく逸材の競合にチャレンジしてもらいたい。
1位入札は立石で行くとして、全体的には投手中心のドラフトが予想される。
先発ローテは高橋宏斗が1年間稼働したものの、2番手以降はベテランの大野雄大や松葉貴大が支えていた。リリーフも守護神の松山晋也は固定されたものの、8回以前は流動的に。質・量ともに投手の拡充を狙いたい。また、祖父江大輔、岡田俊哉の引退も台所事情的には痛い。ここ数年は高校生投手の獲得が比較的多く、まだ芽が出切っていないことから、今年は大学・社会人の獲得を中心に据えるのではないか。
先発要員なら中西聖輝（青山学院大）や伊藤樹（早稲田大）、櫻井頼之介（東北福祉大）の上位指名が考えられる。社会人なら竹丸和幸（鷺宮製作所）、増居翔太（トヨタ自動車）あたりだろうか。
リリーフタイプなら堀越啓太（東北福祉大）や工藤泰己（北海学園大）、冨士隼斗（日本通運）が挙げられる。地元・東海勢なら都市対抗で活躍した九谷璢（王子）が面白い。
まとめると、今年の中日のドラフトは「入札は競合覚悟で立石に特攻」「投手の拡充は必須」。直前までどんな駆け引きが行われるのか、そして当日はどんな指名が展開されるのか楽しみだ。
[文：尾張はじめ]