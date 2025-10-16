ジャパンダートクラシック2着ナチュラルライズ（牡3＝伊藤圭）は東京大賞典（12月29日、大井）を視野。

スワンS1着オフトレイル（牡4＝吉村）、同6着アドマイヤズーム（牡3＝友道）はマイルCS（11月23日、京都）

同4着ウインマーベル（牡6＝深山）はマイルCSか香港マイル（12月14日、シャティン）

同14着ムイ（牝3＝笹田）はオーロC（11月16日、東京）

同15着アルテヴェローチェ（牡3＝須貝）は岩田望との新コンビで初ダートの室町S（11月8日、京都）へ。同レースはジュライS11着の僚馬リューベック（牡6）も参戦。

伊丹S1着ミッキークレスト（牡4＝大久保）はシトリンS（11月22日、京都）を予定。

西宮S1着オーロラエックス（牝4＝杉山晴）はカシオペアS（25日、京都）。

アイルランドT8着リラボニート（牝4＝須貝）はターコイズS（12月20日、中山）を予定。

札幌記念16着ショウナンアデイブ（牡6＝高野）はアルゼンチン共和国杯（11月9日、東京）。

三年坂S1着ブエナオンダ（牡4＝須貝）はまほろばS（11月2日、京都）を予定。

日本テレビ盃7着マーブルロック（牡5＝西園正）は武豊とコンビ継続でカノープスS（26日、京都）。

名鉄杯5着サトノフェニックス（牡4＝西園正）、UHB賞13着ジャスティンアース（牡4＝杉山晴）は神無月S（26日、東京）。