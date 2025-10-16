巨人はＣＳ第１ＳでＤｅＮＡに２連敗で敗退し、２０２５年の戦いが幕を閉じた。優勝した阪神と１５ゲーム差をつけられたシーズンを検証する全３回の「阿部巨人Ｖ２ならず 誤算」。第３回は勝負どころで勝ち切れなかった原因に迫る。

優勝旅行中の昨年１２月。阿部監督は「全員がキャプテンだと思ってやってほしい」と、２０年ぶりに主将を置かないことを発表した。「もしみんながそういう気持ちでやってくれたら４連覇、５連覇ってできると思う」。このメンバーならできる、やってほしいと期待を込めての主将制廃止だったが、現実は甘くはなかった。

背中、声、視野の広さ―。「主将」にも多くのタイプがある。決してチームの雰囲気が悪いわけではなかったが、おのおのが淡々としており、個人の積極性があふれる集合体にはならなかったようにも映った。

ギラギラ感の乏しさが影響するように、絶対に落としてはいけない試合で完封負けを喫するなど、ことごとく痛恨の敗戦が目立つシーズンだった。首位・阪神と３・５ゲーム差で迎えた７月１日からの甲子園での３連戦。３連勝すれば０・５差とＶへの視界も開けてきたが、失策、バント失敗、走塁ミスありと全て１点差で３連敗。今季を象徴するようなカードで６・５差に。逆にここから独走を許した。

他球団には「心のブレ」を見透かされていた。阿部監督が標ぼうする自己犠牲の一つでもある犠打だが、今季バント成功率はリーグワーストの７割２分５厘。また、昨季から引き続きストライクゾーンでの勝負を求められていた投手陣は四球から崩れる場面が散見された。他球団のスコアラーは言う。「バントで１球ファウルすると、より自分にプレッシャーをかけてしまっているように見える」、「四球を出すと、ちらちらベンチを見ている投手もいる」。相手と戦う以前に、自分と戦ってしまい、付け入る隙を見せてしまった。

さまざまな原因が重なった２０２５年のＶ逸。中山や泉口の台頭に、現役ドラフトで加入した田中瑛の躍動は収穫で、悪いことばかりではなかった。若手も増えた現在の巨人だが、グラウンドに立てば年齢は関係ない。プレー以外でも、泉口やリチャードがたびたびマウンドへ足を運び、投手へ声をかける場面も目立った。来季見据える先はＶ奪回と１４年ぶりの日本一。浮き出た課題を糧とし、巻き返しへの道につなげなければならない。（特別取材班）＝おわり＝