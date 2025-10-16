給与明細の数字は増えているはずなのに、なぜか生活は楽にならない。そんな実感はありませんか。物価高、教育費、そして老後の不安…。多くの現役世代が直面する「見えない所得減」の正体と、その構造的な問題をデータから紐解きます。

給湯室で怪しい動きをみせる“うちのエース”

都内のIT企業で働く佐藤健太さん（45歳・仮名）。社内でも期待のエースに数えられ、月収は58万円と、同期のなかでも頭ひとつ抜けている存在。そんな佐藤さんが社内の給湯室で何やら不審な動きをしているのを、同期の岡本直哉さん（45歳・仮名）が発見し、声をかけたといいます。

「今年の夏は暑かったので、500ml、なかには1Lのペットボトルを会社下のコンビニで買って出社する……ほとんどの人がそんなことをしているなか、佐藤は空のペットボトルに水を入れていたので……」

理由を尋ねると、節約のために水を買うのを我慢し、給湯室で水を汲んでいるとのこと。「コンビニでペットボトルを買っても98円ですよ。うちのエースが毎日の100円を切り詰めるなんて……」と岡本さん。岡本さんが冗談めかして「小遣いでも減らされたのか？」と尋ねたところ、返ってきた答えは予想以上に深刻なものでした。

「いや、住宅ローンに、子ども2人の教育費に物価高だろ。さらに今年、3人目が生まれてさ。20歳になるときには還暦超えているわけよ。先行き不透明過ぎて……水道代だってバカにならないだろう。少しでも節約しようと始めたわけ」

確かに、昨今の物価高は、多くの家計を直撃しています。とはいえ、浄水器がついているわけでもない水道の蛇口から、マイボトルと称した空のペットボトルを使いまわし水を補給する姿は、あまりに衝撃的。「何も、そこまでする必要あるか？」とツッコミを入れたあと、言葉が続かない岡本さん。佐藤さんは明るいトーンでこう答えたそうです。

「奥さんもパートに出ているけど、本当にキツイよ。一番下の子が20歳になったら、俺は65歳だよ。今から節約できるところは節約しないと、老後破産は確実だよ」

子どもが1人だという岡本さんは、「子どもが3人となると、本当に大変なんですね。私は無理だな、あんな生活……」とぽつりと漏らしました。苦しい表情ではない佐藤さんが、せめてもの救いだといいます。

サラリーマン家庭が直面する「実質的な所得減」の現実

厚生労働省『毎月勤労統計調査 令和5年8月分結果速報』によると、現金給与総額は30万517円（規模5人以上）で前年同月比1.5％増、基本給にあたる所定内給与は26万8,202円で2.1％増でした。賃上げの裾野の広がりが所定内給与を押し上げたとみられます。現金給与総額は44ヵ月連続の上昇。給与が上がり続けて4年弱になります。

しかし物価変動の影響を除いた実質賃金は前年同月比で1.4％減。こちらは8ヵ月連続でマイナス。しかも前回プラスに転じたときは賞与の影響が大きく、すぐにマイナスへと転じました。そのことを考慮すると、実質3年以上は給与減の状況が続いているといえるでしょう。

一方で、家計へのしかかる負担は増すばかりです。ソニー生命保険株式会社『子どもの教育資金に関する調査2023』によれば、子ども1人が小学生から社会人になるまでに必要と予想される教育資金は、平均で1,489万円。この金額は4年連続で上昇しており、家計を圧迫する大きな要因となっています。

さらに、その先には「老後」の問題が待ち構えています。総務省『家計調査 家計収支編 2023年平均』では、無職の高齢者夫婦の1ヵ月の支出は平均約25万円。公的年金などの収入だけでは毎月約3万円の赤字となり、仮に老後が30年続くとすれば、単純計算で1,000万円以上の貯蓄が必要になります。今後、年金の受給額が実質的に減少することも見込まれており、この金額はあくまで「最低限」のラインといえるでしょう。

月収58万円という一見恵まれた収入がありながらも、佐藤さんが「老後破産」という言葉を口にするのは、こうした背景があるから。住宅ローン、3人の子どもの教育費、そして自身の老後資金。迫りくる複数の大きな支出を前にすれば、「できる節約はなんでもやる」という選択は、決して大げさなものではなく、むしろ実に現実的な自衛策なのかもしれません。

