▼ウォーターリヒト（石橋師）ラストもしっかりした動き。カイ食いが戻って追い切り後の馬体も余裕がある感じだが、この馬は輸送でしっかり減るので気にしないでもいいのかな。重賞を勝ったコースで本来の末脚を発揮できれば。

▼ウンブライル（太田助手）前走後も体調は良さそう。毎日元気良く調教をこなせている。

▼ガイアフォース（杉山晴師）追い切りはやり過ぎず、軽過ぎずのサジ加減。休み明け感はない。前走（安田記念2着）で初めて着けたブリンカーに一定の効果はあった。

▼キープカルム（中竹師）先週しっかりやっているので、今朝は感触を確かめる程度。2走前に重賞を勝って前走も厳しい展開の中、ラストは脚を使っている。精神的にどっしりしているのがいい。

▼グリューネグリーン（相沢師）体調悪くない。東京もいいんじゃないかな。積極的に乗ってほしい。

▼シャンパンカラー（戸崎）動き、反応ともに良かった。条件はいいと思うので、うまく導いてあげられれば。

▼ジュンブロッサム（友道師）単走でしまい重点。先週のひと追いから良くなってきた。前走（安田記念11着）は厳しい結果だったが、この富士Sは昨年勝ったレースだし期待したい。

▼ニシノスーベニア（上原博師）坂路でサッと。状態は悪くない。距離はこれくらいがいい。展開が向けば。

▼ファーヴェント（藤原師）具合の良さ伝わる動き。前走を勝って、あの競馬がここにつながれば。