都市部での暮らしに疲れ、地方移住を選ぶ夫婦が増えています。中には「自然の中でスローライフを送りたい」「老後は静かな土地で畑をしたい」といった理由から、定年を機に移住を決断するケースも。しかし、理想と現実のギャップに直面し、数年で都市に戻る夫婦も少なくありません。

「ねえ、畑やらない？」

「もう定年なんだし、二人でどこか静かなところに移住して、畑でもやらない？」

そう言ったのは、夫の健一さん（仮名・当時61歳）の妻・真理子さん（仮名・59歳）でした。都内のマンションで暮らしていた二人は、子どもも独立し、定年退職後の生活を模索していた時期でした。

テレビで特集されていた「田舎暮らしの達人」や「農ある暮らし」の番組に感化された真理子さん。元々家庭菜園が好きだったこともあり、「夫婦二人で畑をやりながら静かに暮らす」そんな夢を描いていたのです。

健一さんは最初こそ戸惑いましたが、「週末にしか乗らない車のために高い駐車場代を払うくらいなら」と、経済的な面も踏まえて移住に納得。定年退職金もある。少しの蓄えもある。年金が始まるまでは貯金を切り崩せばいい――そんな目算でした。

移住先に選んだのは、真理子さんの出身地に近い長野県の山あいの町。自治体の「空き家バンク」で築40年の古民家を紹介され、わずか200万円で購入しました。リフォーム費用として別に300万円ほどかかりましたが、移住支援金（※）が一部補助してくれたため、手出しは抑えられました。

※地域によっては「移住支援金（最大100万円）」の制度があります（東京都からの移住など一定条件あり）。

役所の担当者も親切で、近所の方々にも「よう来たな〜」と歓迎され、初年度は野菜作りに夢中になりました。

「キュウリはこんなにできるんだね！」「夏は毎日トマト三昧よ！」

採れたての野菜を近所に配ると、お返しに手作り漬物や山菜が届く。そんな“田舎の人間関係”にも喜びを感じていたと言います。

しかし2年目の秋、少しずつ“ほころび”が見え始めます。

「今年は暑さが続いてね…トマトも全滅。草だけは元気に育ってさ」

と、苦笑いを浮かべる健一さん。高齢化や気候変動の影響もあり、農作業は想像以上に過酷だったのです。水やり、草むしり、虫対策、獣害。加えて設備の老朽化や冬の寒さへの備えもあり、思った以上に「お金と体力のいる生活」でした。

妻の真理子さんはというと、秋口から膝を痛め、畑に出られなくなってしまいました。

「一緒にやりたいって言い出したのは、妻だったんだけどね…気づいたら、全部ひとりでやっている感じになっていて」

健一さんはそう振り返ります。

「孤立」と「疲れ」――まさかの決断

さらに冬になると、雪かきや凍結防止の対策に追われる日々。人と会話する機会も減り、家の中は静寂に包まれていました。

「近所の人は優しいけど、みんな年上でね。話題が合わないというか、どこか孤独だった」

移住からちょうど2年が経った頃、健一さんはある日ぽつりと真理子さんに言いました。

「東京に戻らないか？」

その一言に、妻は目を丸くしましたが、すぐにうなずいたそうです。

「私も、もう限界だったのかもしれない」

こうして、夢だった“畑のある暮らし”は静かに幕を閉じました。

現在、二人は都内の賃貸マンションに戻り、年金暮らしをしています。移住生活を後悔しているかと聞くと、健一さんはこう答えました。

「後悔はしていませんよ。ただ“夢”のままで終わらせておいた方が、きれいだったかもしれないですね」

地方移住に対する自治体の支援制度は拡充されていますが、それを「どう活かすか」「どこまで覚悟をもって挑むか」は、個々の状況次第です。

自然に囲まれた生活は魅力的ですが、そこには都市部とは異なる“別の辛さ”も存在します。移住を検討する際は、理想だけでなく「体力・医療・老後の孤独」まで含めて見据えることが大切です。