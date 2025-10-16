【データスタジアム】14日の国際親善試合でブラジルに3―2で逆転勝ちした森保ジャパン。過去2分け11敗と未勝利だったセレソンから、歴史的白星を手にした要因とは―― 。データや選手の証言から森保一監督（57）の采配を分析すると、戦況に応じた臨機応変な守備位置の設定、選手の起用法など、戦術の引き出し増加が王国撃破を後押しした事実が鮮明となった。

戦況やスコア、時間帯に応じた臨機応変な戦いが歴史を動かした。日本は（1）開始直後のハイプレス（2）前半10分前後からミドルブロック（3）後半開始からハイプレス（4）リード後のミドルブロック――と大きく分けて守備設定の位置を4度変更。時間帯別ボール支配率は積極プレスをかけた後半1〜15分、同16〜30分で相手を上回り、ブロックを敷いた他の時間は下回った。

森保監督は第2次政権で主導権を握るスタイルを構築。今回と同様に格上を撃破した22年W杯のドイツ、スペイン戦は、15分刻みの支配率で相手を上回った時間帯はなく進化を示した形だ。セレソンのプレスを回避するためGK鈴木彩の敵陣へのロングフィードが前半の3本から後半は10本に増えるなど個人戦術も光った。

選手起用も効果的だった。逆転の一手は後半9分の伊東の投入。ケガで出場時間が限られた久保に代わり右シャドーに配置した。右ウイングバック（WB）の堂安をシャドーにして伊東を右WBにする手もあったが、サイドで起点をつくれていた背番号10の位置を変えない選択を決断。ゴール付近でプレーした伊東は2アシストを記録した。堂安は「本来は僕がシャドーで（伊東）純也君がサイド。純也君を走らせたい意図を感じた」とメッセージをくみ取っていた。

森保監督はかねて「2、3チーム編成できる選手層でなければW杯は勝てない」と強調。9月の2試合で先発を総入れ替えするなど多くの選手を複数位置で起用した。故障者続出のDF陣ではA代表3戦目の鈴木淳が出色の出来。層が厚くなり、かつマルチ選手が増えたことで切れるカードの幅が広がった。王国撃破で今後はマークが厳しくなることが確実。研究された上をいく、さらなる進化が求められる。