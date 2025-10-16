お笑いタレント・とにかく明るい安村（43）が15日放送のテレビ朝日「かまいガチ」（水曜後11・30）に出演。シンガ・ソングライターの平井堅（53）が歌をほめたお笑い芸人を明かした。

安村は8月に開催された「チョコレートプラネット」の20周年記念ライブの後、チョコプラの松尾駿、「パンサー」菅良太郎、「スパイク」松浦志穂、横澤夏子と2次会に出かけたと言う。

「ちょっとおしゃれなスナックで歌いながら飲むかって行ったんですよ。入ったら、手前の6人くらいの席に平井堅がいたんです」と明かすと、共演者からは「え〜〜！」と驚きの声。

安村は「スナックで個室どころじゃないです。みんなで楽しくやろうとしたら、いきなり緊張感が走って。真後ろに平井堅がいたんです。みんな緊張してどうしようってなって、スパイクの松浦が歌がめっちゃうまいんです。松浦ちょっとカマせ」とカラオケを歌うように言い、松浦はHYの「366日」を歌った。

すると、後ろを向いていた平井が振り返り「俺は見たんですけど、口が、声は出てないですけど、“うまいなあ”と言ったんです」と話した。

それを聞いた「かまいたち」の濱家隆一が「本当に平井堅さん、話が一個あって…」と言い「めっちゃたまたま知り合いの方にご飯呼んでいただいたら、平井堅さんがいたんですよ」と明かした。

さらに「中華料理屋さんで平井堅さんいて、対面に座らせてもらって、しゃべったらすっごい気さくな方で、本当に昔から聞いてたんですよ〜って言ったら「いやいやいやいや」って謙遜し貼ったんですけど、声が綺麗すぎて…」と語った。