ボールの前後50センチはどう動かすのが正解？有村智恵プロが解説

有村智恵のレッスンは、久しぶりのラウンドが決まったゴルファー必読のレッスン。

有村自身、産休や育児でクラブを握らない時間が長かったが、そこから復帰するまでの経験をもとに、急ピッチで仕上げる〝いろは〞を伝授します！

OKゾーンに打ち続けていけば調子は上がっていく！

「最高のショットよりも、最低のショットを打たないことが大切です」と有村。そのためにしてほしいのが、ボールの前後50センチくらいのクラブ軌道の確認だ。とくに各ホールの1打目で使うことが多いドライバーはプレーのいい流れを作るためにも練習しておこう。

「大きなミスを避けられるとプレーリズムが安定し、ラウンド中に自然と調子が上がっていきますよ」(有村)。

真っすぐの正解は〝直線〞ではなく〝曲線〞

「スイングは背骨を軸とした円運動なので、ヘッドの軌道はゆるやかな曲線が正解です」と有村。真っすぐ飛ばすことを意識しすぎるあまり、マットに沿ってクラブを直線的に動かすカン違いをしいている人が多いそうだ。ボールの手前に弧を描くようにタオルなどを置いて、正しい円運動を確認しながら練習しよう。

おヘソとグリップエンドを一緒に動かして体を回すと、ヘッド軌道は自然に曲線を描く。

マットに合わせて真っすぐ上げてはダメ！

クラブを真っすぐ振り上げると、腕が体から離れて手打ちになってしまう。正しいスイングプレーンに戻すために体の軸を傾けるなどの調整が必要で、ミスショットの原因になってしまう。

左足と上半身の連動アッパースイングで打つ

足を蹴るとヘッドも走ります。

ティーアップして打つドライバーは、アッパー気味の入射角が理想。そのために、切り返しでは右から左への体重移動を行ない、ダウンスイングでは左足を踏み込みながら真上に蹴る。その動作にクラブの動きを連動させると、自然なアッパー軌道を作れる。「手先ではなく、下半身を使ってアッパー軌道を作ってください」（有村）。

オススメDRILL

バランスボールを投げる練習がオススメ。練習場のカゴなどの代用も可能で、両手で持ったら踏み込んだ左足を伸ばしながらカゴを振る。この練習で、下半身と上半身の連動を覚えよう。

右肩が突っ込まないように手で押さえながら「コツーン」とボールを軽く打つ練習も有効。足の動きと連動させることが重要で、「手打ち」だといい音が鳴らない。

次回のレッスンは朝のレンジ編（前編）です！

いかがでしたか？ ラウンドの前に試してみてくださいね！

有村智恵

●ありむら・ちえ／1987年生まれ、熊本県出身。159cm。JLPGAツアー通算14勝（メジャー1勝）。24年には自身が発起人となるLADY GO CUPをスタートさせるなどゴルフ界に尽力。双子の男の子の母。

構成＝岡田豪太

写真＝田中宏幸

協力＝エースゴルフクラブ赤坂、取手国際ゴルフ倶楽部