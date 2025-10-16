「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）

猛虎が誇るリードオフマンの足が、ＣＳ白星発進への風穴をあけた。阪神・近本光司外野手が相手バッテリーの意表を突いた三盗で、決勝点を華麗に演出。「盗塁とか走塁は流れが変わるものなので、そういう走塁ができたらいいなと思いながら。結果的に勝てたので」と大仕事を誇らしげに振り返った。

両チーム無得点で迎えた六回だ。先発左腕・東のシュートをはじき返した打球は三遊間へ。遊撃・石上が逆シングルで捕球し素早くジャンピングスローを見せたが、悠々と一塁を駆け抜けた。東には今季７打数無安打。完璧に封じ込められていたが、価値ある一打を大一番に刻んだ。

中野の犠打で二塁に進むと、ここからが盗塁王の真骨頂だ。森下への初球を投じる前に、東から２度連続して視線を向けられた後、迷いなくスタートを切った。まだ始動前のタイミング。「勇気が必要でした。（モーションを）盗んでいたからセーフになりました」。不意を突かれた捕手・山本はボールをこぼして、三塁送球さえできなかった。

勝機を引き寄せたビッグプレー。自己判断でスタートを切る「グリーンライト」か盗塁のサインかについて、筒井走塁チーフコーチは「作戦なんで、ちょっと言いづらいこともあるし」と言葉を濁したが、「僕らの仕事は必死で研究して準備して、ここに備えて、どういうパフォーマンスするかだから」と強調。サインの可能性を感じさせつつ、「近本がいいタイミングで行ったと思いますね」と絶賛した。

大事な初戦を制して、アドバンテージと合わせて白星が２つ先行。「めちゃくちゃデカいと思いますよ。でも、そのデカさは突破してから分かることだし。また明日も試合なので、全員で楽しくやっていけたらなと思います」。指揮官の“指針”に従いながら、背番号５はＣＳの舞台でも打って走って、己の全てを出し尽くす。