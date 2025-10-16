「ＣＳパ・ファイナルＳ・第１戦 ソフトバンク２−１日本ハム」（１５日、みずほペイペイドーム）

「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」のファイナルＳが開幕した。リーグ２連覇のソフトバンクは延長十回の末、日本ハムにサヨナラ勝ちし、アドバンテージを含め２勝とした。日本ハム・新庄剛志監督（５３）は痛恨の敗戦にも切り替えを強調し、第２戦に挑む構えだ。アドバンテージを含めて先に４勝したチームが、２５日にパ球団の本拠地で始まる日本シリーズへ進出する。

どうしても欲しかった初戦を落とした。死力を尽くした末の延長サヨナラ負け。「よくやりましたよ。アンラッキー、最後は。アレッ？サードゴロ？」。新庄監督は明るく振る舞ったが、普段はすぐ引き揚げて来る敵地のベンチ裏に姿を見せたのは、試合終了から５分以上たった後。敗戦の事実が重くのしかかった。

序盤から互いにピンチをしのいでがっぷり四つに組む展開。七回に野村のソロで先制を許すと、八回にレイエスのソロですぐに追いついた。しかし、延長十回１死満塁から、最後は玉井が山川に打たれた高いバウンドの当たりが、三塁の頭を越えて万事休した。

わずかの差が勝負を分けた。十回は先頭のレイエスは右中間フェンス直撃の単打。再び打席が回る可能性もあり、代走を送れなかった。つかんだ好機もほとんどが２死から。指揮官は「作戦ができんかったね」と持ち味の策を講じる機会がなかったことを悔しがった。

相手のアドバンテージを含めて０勝２敗。同点弾のレイエスは「マタアシタ。ホームラン、ドウデモイイ」と険しい表情を崩さなかった。盛り返すには、もう落とせない。「いい試合になって、最終的には向こうが勝った。明日、あさって、まだあと二つあるんで。これこそ切り替えでしょ。明日はこの逆になるようにやっていきます」と新庄監督。昨年のファイナルＳでは挙げられなかった１勝をまずはもぎ取り、反攻に転じたい。