巨人・阿部慎之助監督（４６）が１５日、東京・大手町の読売新聞東京本社を訪れ、山口寿一オーナー（６８）へ今シーズンの報告を行った。両者の会談では山口オーナーが米大リーグ・ヤンキースが重視する選手のメンタルケアを行う部門の設置を提案。今後へ導入を検討していくことになった。

リーグ連覇と日本一奪回を目指した今季は７０勝６９敗４分けの３位に終わり、ＣＳファーストＳでもＤｅＮＡを相手に敗退。阿部監督は「僕からも今シーズンの悪かったことを洗い出し、話をさせてもらった」とした。

その上で山口オーナーから提携するヤンキースの事例を中心に「来年に対しての提案もしてくださった」という。その１つがヤンキースの主砲であるアーロン・ジャッジも活用しているというメンタル部門についてだ。

提案に賛同した阿部監督は「今、ＳＮＳでの誹謗（ひぼう）中傷も多い中、選手を守る対策」と効果を説明し、専門のカウンセラーを招く方向で「球団として動いてくれると思う」と話した。来季のＶ奪回へ、精神面を手厚くケアすることでもチーム強化を図っていく。