日本ハムが１５日に行われたソフトバンクとの「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第１戦（みずほペイペイ）で延長１０回の末、１―２でサヨナラ負けを喫した。

先発の達は６回６安打無失点と好投したものの、救援陣が踏ん張れずに力尽きた。打線も７回まで相手先発・モイネロの前にゼロ行進。８回に相手２番手・松本裕から主砲・レイエスの一発で１点をもぎ取るのが精いっぱいだった。確かに結果だけを見れば悔しい敗戦かもしれないが、試合後の新庄剛志監督（５３）が「（選手は）よくやりましたよ」と語ったようにチーム周辺では悲観する様子などない。試合内容でソフトバンクとの力量差が縮まっていることをナインがあらためて実感したからだ。

言うまでもなく短期決戦の初戦黒星は痛い。それでも、この日は日本ハムが達の好投もあって序盤から鷹とほぼ「がっぷり四つ」。再三の得点機をものにできなかったとはいえ、終盤まで王者・ソフトバンクを相手に互角以上の戦いを披露した。しかもレイエスが今季公式戦打率０割８分８厘と不振を極めていた敵地のみずほペイペイドームで一発を含む３安打をマーク。主砲が苦手意識を拭い去りつつある点は、今後のチームの戦いに勇気と力を与えるはずだ。

さらにチーム関係者は「相手のスタメンに近藤、周東の２人が名を連ねていないことも大きい」と指摘し、こう続ける。

「ウチ（日本ハム）はここ数年、ソフトバンク戦になると近藤の勝負強さと周東の足攻めにやられ続けた印象があり、その脅威がチームに植え付けられていた。でも近藤はケガの影響で出場が困難なようだし、周東も状態が万全でないと聞く。やはり怖いのはどんな状態であろうが、あの２人。スタメンにいないのであれば、ウチにも勝機は出てくる」

昨年のＣＳファイナルステージ第１戦（みずほペイペイ）は鷹に２―５で完敗。投打で圧倒されて結局３連敗で終戦したが、今年は初戦の内容を見ても風向きが異なる。

「明日（第２戦）、明後日（第３戦）取れたらいいんですけどね。そう甘くはないと思うんですけど、お互いさまでしょ」とは新庄監督。指揮官とチームの面々のモチベーションは依然高いだけに、諦めるわけにはいかない。