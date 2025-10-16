「２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ」ファイナルステージ第１戦（みずほペイペイ）は１５日に行われ、ソフトバンクが日本ハムに延長１０回の末、２―１でサヨナラ勝利。その一方、善戦及ばずに０勝２敗からの巻き返しを狙う日本ハムに必要となるものは何か。野球評論家の柏原純一氏は「２戦目以降はさらに積極的に仕掛け、打者は振っていくべき」とし、積極打法で短期決戦の活路を切り開いていくことを期待した。

【柏原純一「烈眼」】両軍ともに死力を尽くした素晴らしい試合だった。ただソフトバンクに１勝のアドバンテージがあるだけに、日本ハムにとっては絶対にモノにしたい初戦ではあった。

結果的には延長１０回に５番手・金村が崩れ、一死満塁から山川に６番手・玉井が決勝打を喫して勝負あった。両軍無得点の７回に２番手で野村に先制ソロを浴びた田中や、延長１０回にサヨナラのピンチを招いた前出の金村は、今後の欠かせない救援のピース。ファイナルステージの残り試合でも必ず出番が見込まれる存在だけに、２戦目以降でぜひやり返してほしい。

両軍に得点が入ったのは７回以降。６回無失点の日本ハム先発・達、ソフトバンク先発・モイネロの投げ合いは実に見応えのある投手戦だった。そんな中で達が６回まで毎回先頭打者を抑えていたのに対し、日本ハムの打線は５回まで４度、先頭打者が四球や安打で出塁。再三にわたり、塁上をにぎわせたものの「あと１本が出ていれば」という展開が続いていた。

もちろんレギュラーシーズンでリーグナンバーワンの防御率１．４６を誇るモイネロから要所で快打を放つのは、言うほど簡単ではない。攻略まであと一歩に終わった悔しさを個々がさらに工夫し、２戦目以降にぶつけてもらえればと思う。

各打者の初戦を見た中で若干、感じたのは「もう少し、積極的にスイングしていくべき」という点。レイエスの同点弾が飛び出し、１―１の同点となった８回の攻撃で特にそう感じた。

この回から登板した相手の２番手・松本裕は１５０キロ後半の直球と、１４０キロ台のフォークが代名詞。この日も全１８球のうち５割以上が直球。狙い球を絞る中で「直球」は必ず頭にあるはずだが、この回の打者全員が初球を見送った。レイエスは２球目を捉えて同点弾を放ったが、先頭の代打・野村、同点に追いついた直後の４番・郡司、６番・清宮幸と３人が初球の真っすぐのストライクを見逃した。もちろん「打つ」「打たない」は結果論とはいえ、２戦目以降は狄欺鼎豊瓩任呂覆犢況眦に瓩箸いΕーワードがより大事になってくる。

初戦を終え、通算２敗。このＣＳファイナルステージでは常に先攻の日本ハムにとって２戦目以降、より重要になるのは相手より先に得点を重ねていく試合展開だ。そういった観点からも攻撃陣は守りに入るのではなく「失うものはない」という思い切った意識を持って、巻き返しを図ってほしい。

（野球評論家）