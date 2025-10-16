阪神は１５日の「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」第１戦（甲子園）に２―０で快勝。アドバンテージを含め２勝０敗とし、２年ぶりとなる日本シリーズ進出へ向けて大きく前進した。ポストシーズン独特の緊迫感が漂うロースコアの接戦で際立ったのは「普通ではない野球」を大一番で貫徹した１年目指揮官・藤川球児監督（４５）の狠昔廊瓩函△修譴鳳えることができた虎ナインたちの確かな狠藁廊瓩世辰拭宗宗

意表を突かれたのは東―山本のＤｅＮＡバッテリーだけではない。球場を埋め尽くした４万２６４３人の大観衆も同様だった。

０―０で迎えた６回の阪神の攻撃。先頭・近本光司外野手（３０）が遊撃への内野安打で出塁すると、２番・中野は手堅く犠打で走者を二塁へ進める。ここまでは今季何度も見てきた定石通りの展開だ。イレギュラーな一幕が発生したのは、この直後だった。

打席には３番・森下。ここで東が初球を投じようとした瞬間、二走・近本は左腕のモーションを完全に盗み切ったかのようにスタートを切り三盗に成功。一死三塁とチャンスが大幅に広がると、虎党のボルテージは一気に沸点へ。スタンドの雰囲気は明らかに一変した。

何としても先制点を与えたくないＤｅＮＡは前進守備を余儀なくされたが、カウント１―１からの３球目を捉えた森下の打球は二遊間を割り中前への適時打。リスクを承知で仕掛けたここ一番の走塁策が決勝点に直結した。

今季セ・トップの１００盗塁をマークした阪神だがランナー二塁からの三盗は、そのうちたったの２つ（２企図２成功）だけ。明らかに「普段通りではない」盗塁を決めた近本本人は「（モーションを）盗めていたからセーフになりました。『行っちゃえ！』って行きました」と爐靴討笋辰燭蠅良従隲瓩鯢發べる。

この盗塁が近本単独の判断だったのか、それともベンチからのサインだったのかは、情報管理を重んじる藤川阪神において当然明かされることはない。

だが虎指揮官は、リーグ制覇を決めた９月７日（広島戦・甲子園）の夜に「この１４３試合はペナントレースという競技。ＣＳは別のステージになる」と優勝監督インタビューで明言。その後も何度となく「ペナントレースとポストシーズンの戦いは全くの別物」との認識を示し、レギュラーシーズンの長距離走とポストシーズンの短距離走の違いを明確に強調してきた。

再三、得点圏に走者を背負いながら５回を無失点に封じた先発・村上を早めに降板させ、６〜８回を及川＆石井の２投手にイニングをまたがせながらつないだ継投策も、シーズン中にはほとんどないパターン。だが１２球団最強の左右セットアッパーはベイ打線をシャットアウトし、自身のミッションを遂行した。

今や猊當未任呂覆き瓩海箸皚猊當未豊畧し遂げられるようになった藤川阪神。近本の三塁へのスプリントこそが、虎が「短距離走」にも強いことを証明しているかのようだった。