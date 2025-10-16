※経済指標

＊NY連銀製造業景気指数（10月）21:30

結果 10.7

予想 -1.8 前回 -8.7



※発言・ニュース

＊米地区連銀報告（ベージュブック）

・米経済活動は前回報告からほぼ変わらず。

・複数の地区で投入コストの上昇ペースが加速。

・雇用は概ね安定。労働需要は全体的に鈍化。



＊ベッセント財務長官

・ＦＲＢ議長候補を５名に絞り込んだ。

・次回ＦＲＢ議長候補の面接はアジア訪問後。

・次回の面接後、３－４名の候補がトランプ大統領に提示される見込み。

・ＦＲＢ議長に求められる条件の１つは「柔軟な思考」。

・金価格急騰については売り手より買い手が多い状況。

・米貿易赤字縮小はドルを支えるはず。

・ユーロは強くあるべき。財政政策を指摘。



＊ミランＦＲＢ理事

・中立金利への早期到達がさらに急務に。

・年内にあと２回の利下げは現実的。

・米中緊張は先行きにとって重要になる可能性。

・ＦＲＢは新たなテールリスクの導入を検討すべき。

・１週間前よりも下落リスクが高まっている。

・インフレは１年半後に２％に戻る見込み。

・ＦＲＢの独立性は極めて重要。

・ＦＲＢは非政治的と見なされることで独立性を維持できる。

・１月以降のＦＲＢ残留については議論していない。



＊トランプ大統領、ＡＰＥＣ前に訪日へ

ベセント財務長官は１５日、トランプ大統領が３１日から韓国で開かれるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議の前に日本へ立ち寄る予定だと述べた。具体的な日程や内容には触れなかった。

