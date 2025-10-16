巨人のドラフト１位・石塚裕惺内野手（１９）が１５日、“チョーさんイズム”を継承し、羽ばたく決意を示した。今季２軍でともにプレーした長野久義外野手（４０）が現役を引退。多くの助言を授かっただけに、「引退されると聞いてすごく寂しい気持ちになりましたけど、僕もチョーさんみたいに長年活躍できる選手になりたいと、より思いました」と成長を誓った。

技術や知識はもちろん、誰からも愛された紳士的な人柄はルーキーにも大きな影響を与えた。「１年目はすごく不安で始まった」という石塚を気遣い、結果が出ない時には励ましや助言を授けてくれたという。１４日の引退会見にも駆けつけた１９歳は「すごく声も出されますし、本当にプレー以外のところも参考になる方。僕もああいう先輩になりたいな、と」。ベンチの最前列で味方を鼓舞するなど、間近で学んだ一流の立ち居振る舞いを参考に、巨人の顔へと成長していくつもりだ。

１年目の今季は９月中旬に１軍デビュー。同２３日の広島戦（マツダ）でプロ初安打を放ったが、最後の４戦では４打席連続空振り三振に倒れるなど課題も残った。今後は、実戦の中で飛躍のヒントを探す期間になる。この日は「みやざきフェニックス・リーグ」に出場するため、空路で宮崎入り。「打撃ではいろんな制限をかけたり、１試合、１クールでテーマを変えてもいいと思う。そういうことが試せる時期。（目的を）はっきりさせて臨みたい」とプランを明かした。

阿部監督が「小さくまとまらないで、スケールの大きい選手になってほしい」と、期待を寄せる金の卵。「いいきっかけを得られれば、来年につながってくる。これからもアピールだと思うので、ケガには気をつけながらしっかりレベルアップしていけたら」。憧れの背中を追いかけて、鍛錬の秋が始まる。（小島 和之）