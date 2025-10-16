©️ABCテレビ

海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにNON STYLE・石田を迎え、6畳間を広々と見せる技をプロが教える「真剣DIY」と、「M-1グランプリ」をきっかけにブレイクした2人の人気芸人が真夜中の真剣トークをくり広げる「深夜営業メシ」をテーマにお届けする。

「やすとものいたって真剣です」が放送されている深夜0時ごろにもまだ開いているお店で、芸人がサシ飲みを楽しむ「深夜営業メシ」。今回は、昨年の「M-1グランプリ」で準優勝し、東京進出するやいなや、おバカキャラで大ブレイクしたバッテリィズのエースが、同じく「M-1グランプリ」を機に人気者となったエバースの町田を地元・大阪の馴染みの店に案内！ 関西芸人御用達の“しじみ炊き肉”の名店で、互いに仕事が急増した“今”の思いを語り合う。

ともにバラエティー番組に引っ張りだこのバッテリィズとエバース。全国ネットの人気番組に出演する機会も多くなったが、なかなか爪跡を残せないと嘆く町田は「全然うまくいってないですね」と悩みは尽きないよう。一方、エースもモヤモヤを抱えているそうで、「めっちゃアホと思われてる」ことは素直に受け入れつつも、アホゆえにあることが「できない」と誤解されていると不満げで…。

「俺、わりかしできるよ!?」とエースが胸を張る“あること”とは？ また、今年の「M-1グランプリ」には「出ないと決めた」と話すエースが、その決断に至った相方・寺家とのやりとりを明かすほか、町田が漫才師を目指すきっかけとなったあの「M-1」王者へのあこがれを語るなど真剣トークを展開！

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。