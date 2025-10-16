

外見を意識し、そして痩せるためにいわゆるダイエットを行っている子どもは少なくありません。ダイエットの背景には現在の体型に対する不満がありますが、自分の体型に不満を持っている子どもたちはどのくらいいるのでしょうか。

小学生女子の4割が体型に不満あり

2024年に1年生から6年生の363名の小学生女子を対象に、体型に対する不満について調査を行ってみました。すると、全体的に4割の子どもが体型に不満を持っていることが確認できました。なお、太っていなくとも体型に不満を持っているケースも少なくないことが確認できています。

さらに、自分の体型の認識と希望する体型の関係を見てみると、痩せていると認識したうえでこのままでいいと回答した子どもが多いこと、そして、普通の体型と思っていても痩せたいと思っている子どもが3割程度いることも確認されました。

全体として、実際以上に太っていると思い、そして不満を持ち、さらに痩せようとしていることがわかりました。



小学生低学年にも広がるダイエットと社会の圧力

なお、体型の不満やダイエットの頻度については、学年によって違いがないことも判明しています。つまり、小学生の低学年でもそれなりにダイエットをする子どもがいるということです。すでに小学生の低学年まで、痩せ志向が広まっているという現状があります。

興味深いことに、私も関わった2024年の別の調査において、小学生の男子と女子とで、ダイエット経験に違いが認められませんでした（全体として2割から3割程度でした）。最近は思春期や青年期の男性でおしゃれを意識する人が増えてきていると言われていますが、どうやら小学生男子も女子と同じくらい体型を意識する時代になってきたようです。

さて、痩せたいという気持ち、もしくは、太っているのは嫌だという気持ちの背景には、社会による痩身圧力とでもいえるものがあると考えられています。

世の中には痩せるための商品やサービスがあふれていて、マスメディアやSNSなどにおいて、CMやダイエットの成功体験談などを見る機会が多い状況にあります。

これらは、大人だけではなく子どもも目にすることがあります。すると、子どもも、痩せている方がいいとか、痩せていないとダメだというふうに考えるようになってしまう可能性があるのです。

大人の「何気ない一言」が深刻な影響を与えるおそれも

大人が子どもに対して、意識的・無意識的に痩身圧力をかけて、子どもがそのメッセージを受け取ってしまう場合も考えられるでしょう。

例えば、親が子どもに、「最近服がきつくなったんじゃない？」と言ったり、もしくは「○○ちゃんってスタイルいいよね」とほかの子どもの痩せた体型を褒めたり、親が自分に「太ってきたからダイエットをしないと」と言っているのを聞いたり、親が実際にダイエットしているのを見ることによって、子どもは痩せなければいけないと思うようになる場合があります。

つまり、子どもは痩せているのはいいことだという価値観を取り入れて、そして体型への不満を持つようになるのです。なお、友人やメディアの登場人物と体型を比較することによって不満を持つようになることもあります。これも環境の影響といえるでしょう。

ちなみに、親からの体型についての言葉（例えば腕をつまんで「ぷにぷにだね」など）が、子どもの体型に対する不満やネガティブな感情などを生じさせることが知られています。

親によってはちょっとしたふざけた一言であっても、子どもにとってはショックな出来事になり、それが元で心理的な問題が生じることもありえます。大人は言葉に重々気をつける必要があるといえるでしょう。

子どもが「ダイエットしたい」と言ってきたら？

子どものダイエットは大人と同様に、身体の問題を生じかねません。ダイエットのしすぎで体調を悪くしたり、女性は生理不順になってしまったりという経験がある人もいるかもしれません。

子どももダイエットの弊害として体調を崩してしまうことがあります。2024年の私の調査では、ダイエットを経験した子どものうち3〜4割程度の子どもが体調を崩してしまった経験があることが明らかになっています。

低年齢であるほど、適切な方法や加減がわからず、身体トラブルが生じやすいと考えられます。ダイエットはやりすぎると摂食障害になってしまうおそれもあります。親は、子どもの状況を把握し、場合によっては適切な対応を行う必要があります。

子どもがダイエットをしたいと言ってきた場合に、親はどのようにすればよいのでしょうか。これならばいいという1つの答えがあるわけではありません。ただ、「化粧したい」などと言われた場合と同じような対応の仕方があると考えられます。

それは、まずはいきなり否定しないということです。否定をせずに、話を聞く。そして、その痩せたいという気持ちを認めたうえで、本当に痩せる必要があるのか話し合う。ダイエットの危険性についても説明する。そのようなかかわりが必要です。

そのときに大事なのは、体型以外の評価軸もあるということをしっかりと伝えるということです。

人の評価において外見のウエイトが大きいのは確かなのですが、それ以外にも学力、運動能力、料理の上手さ、楽器の演奏の上手さ、コミュニケーション能力、そして性格のよさなど人には多様な評価軸があること、体型や見た目だけが評価軸ではないことを伝える努力が大人には求められるといえます。

もちろん、とってつけたような説明では子どもは聞いてくれません。大人が普段からそのように思っているからこそ、その思いが子どもに伝わるのです。

そして、もしどうしてもダイエットをしたいというのであれば、約束をして行うというのも1つの方法かもしれません。例えば、一食抜いたりすることはダメであるとか、ご飯の代わりにお菓子を食べるのはダメとか、健康に問題があるようなダイエットはしないよう、ご家庭で約束をするというのは大事なことでしょう。

そして同時に、大人は子どもの食事だけでなく体型の変化や体調に気を配り、なにか変だなと思ったら、改めて話をするなど、注意を向けておく必要があります。

教員は子どもの体型変化に目を配りたい

学校では、教師の役割も大きいでしょう。子どもの痩せたいという気持ちを安易に否定しないこと、そして、子どもの体型の変化に気づくことが重要といえます。急に痩せてきた場合に、話を聞いて、場合によっては専門の機関につなげるということも大事です。また、なによりも体型をからかったりしないことが必要です。

「最近太ったんじゃないか」などは禁物です。教師にとっては親しいコミュニケーションのつもりであっても、子どもはそう受け取りません。一方「ずいぶん痩せたね」というように一見褒めているようなものであっても、当人にとっては体型を意識したり、より痩せようとしたりするきっかけになってしまうこともありえます。

ともあれ、安易に体型について話題にするのは、相手が誰であっても基本的には避けるべきことといえるでしょう。

（鈴木 公啓 ： 東京未来大学 こども心理学部 こども心理学科心理専攻 准教授）