【26年W杯ポット分け最新予想】日本はポット２。ドイツ、韓国、ノルウェーはどこに？
北中米ワールドカップの各大陸予選も大詰めを迎え、すでに日本をはじめ28か国が出場を決めた。ファンの関心はそろそろ組分け抽選会（現地時間12月５日にワシントンD.C.で開催予定）に移りつつある。
出場決定28か国は以下のとおり。開催国のアメリカ、メキシコ、カナダ、そしてイングランド、アルゼンチン、エクアドル、ブラジル、ウルグアイ、コロンビア、パラグアイ、日本、オーストラリア、韓国、ヨルダン、イラン、ウズベキスタン、カタール、サウジアラビア、ニュージーランド、エジプト、セネガル、南アフリカ、カーボ・ヴェルデ、コートジボワール、アルジェリア、モロッコ、チュニジア、ガーナだ。
ここに2025年10月15日時点でヨーロッパ地区&北中米カリブ海地区の各グループの首位チームを加え、FIFAランク順に並べると次のようになる（カッコ内は９月18日現在のFIFAランキングの順位、▲＝本大会出場未確定）。
スペイン▲（１）、フランス▲（２）、アルゼンチン（３）、イングランド（４）、ポルトガル▲（５）、ブラジル（６）、オランダ▲（７）、ベルギー▲（８）、クロアチア▲（９）、モロッコ（11）、ドイツ▲（12）、コロンビア（13）、メキシコ（14）、ウルグアイ（15）、アメリカ（16）、スイス▲（17）、セネガル（18）、日本（19）、デンマーク▲（20）、イラン（21）、オーストリア▲（22）、韓国（23）、エクアドル（24）、オーストラリア（25）、カナダ（26）、ノルウェー▲（31）、エジプト（35）、パラグアイ（37）、アルジェリア（38）、コートジボワール（44）、チュニジア（46）、カタール（53）、ウズベキスタン（54）、南アフリカ（55）、サウジアラビア（59）、ヨルダン（62）、ホンジュラス▲（65）、ジャマイカ▲（69）、カーボ・ヴェルデ（70）、ガーナ（75）、ニュージーランド（83）、スリナム▲（131）。
ポット分けは基本的にFIFAランキングの順位に基づいて決定される。開催３か国と同ランクの上位９か国がポット１、続く12か国がポット２、その次の12か国がポット３、残り６か国とプレーオフを勝ち上がった６か国はポット４に入る。それで振り分けると、こうなる。
＜ポット１＞
メキシコ、アメリカ、カナダ、スペイン、フランス、アルゼンチン、イングランド、ポルトガル、ブラジル、オランダ、ベルギー、クロアチア
＜ポット２＞
モロッコ、ドイツ、コロンビア、ウルグアイ、スイス、セネガル、日本、デンマーク、イラン、オーストリア、韓国、エクアドル
＜ポット３＞
オーストラリア、ノルウェー、エジプト、パラグアイ、アルジェリア、コートジボワール、チュニジア、カタール、ウズベキスタン、南アフリカ、サウジアラビア、ヨルダン
＜ポット４＞
ホンジュラス、ジャマイカ、カーボ・ヴェルデ、ガーナ、ニュージーランド、スリナム
日本はポット２入りが現時点で有力。同じアジア勢と同居しない前提なら、ノルウェー、エジプト、パラグアイ、アルジェリア、コートジボワール、チュニジア、南アフリカのいずれかと同組になると、そんな予想もできる。
ドイツ、ノルウェー、韓国あたりが最終的にどのポットに入るかも気になるところだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
