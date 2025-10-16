「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）

阪神は執念の采配で価値ある１勝をもぎ取った。ＣＳファイナルＳ初戦から、及川、石井にイニングをまたがせる必勝リレー。九回、岩崎が締めると、ベンチの藤川監督は「パン！」と手をたたいた。

「チーム全員の力。ファンの方を含めて、すごくタイガースらしいゲームになったと思います」

積極継投が鮮やかにはまった。０−０の六回、シーズン中より早い場面で２番手・及川を投入。左腕は１死から８番・林に不運な内野安打を許したが慌てる様子はない。２死二塁から蝦名を空振り三振に斬り、直後の先制劇を呼び込んだ。

「頌樹さん（村上）が粘り強いピッチングを続けてくれていたので、ランナーが出ても点が入らない試合なのかなと思っていた。気負うことなく投げることができたので良かったと思います」

指揮官は七回も及川の続投を決断。左腕が無死一塁から佐野、筒香を連続三振に斬ると、右打者の牧を迎えたところで、今度は惜しげもなく石井を投入する。絶対に失点は許さない。必勝の思いをタクトに込めた。右腕は牧に左前打を許したものの、代打・フォードを直球で空振り三振に仕留め、感情を爆発させた。

「あんまり（感情は）出したくなかったんですすけど、感情は不安の量と捉えてもらえれば。そのぐらい緊張しましたし、勝ちたいという気持ちがああいうふうになったと思います」。続く八回は三者凡退。ＣＳでも無失点男ぶりは健在だ。

短期決戦を迎え、藤川監督の勝負勘はますます磨きがかかった印象だ。継投だけでなく、近本の三盗、中川や小野寺の起用もズバリ的中。それでも試合後に多くを語ることはなかった。

「明日も同じように戦うのみですね。あまり言えることがないので、また明日ですね、頑張ります」

信頼不変の“及岩石”で逃げ切り、ＣＳ突破まであと２勝。あっと驚く“球児マジック”で、白星街道を突き進む。