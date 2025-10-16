「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）

阪神が完封リレーで接戦を制した。０−０の六回、先頭の近本が遊撃内野安打で出塁、１死二塁で森下の打席での初球にＤｅＮＡバッテリーの隙を突いて三盗を決め１死三塁とすると、森下が中前に先制適時打。六回から登板した及川が、１回２／３を２安打無失点で勝利投手になった。アドバンテージの１勝を含めて２勝０敗とした。藤川監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−久々の真剣勝負。選手のパフォーマンスはどう映ったか。

「やっぱり集中力が非常に高いですから。このあたりはタイガースの野球という感じですね」

−六回、得点の前には近本の三盗があった。

「よく分かりませんでしたね」

−森下が勝負強さを見せた。

「まあまあ、あといくつか勝たなければいけませんから、あまり…。通常の振り返りはなかなかできないかなというところですね」

−試合前に面白い選手が活躍するという話があった。小野寺にも一本出た。

「まあタイガースらしく全員でやると。そこに尽きると。まあ１戦目ですから」

−投手陣は村上からリリーフ陣につないだ。

「また明日以降につなげてやると、そこに尽きますね」

−第２戦の予告先発は才木。

「自由にマウンドで楽しんでもらって…。楽しむというか、らしいピッチングをしてくれると思いますから」