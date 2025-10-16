「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）

泥くさく、執念でヒットゾーンへ運んだ。これが阪神・小野寺の生きる道。「本当に情けないシーズンだったんで、もう気持ちだけで打ちました」。気迫がバットに乗り移って、貴重な２点目の適時打。苦労人が大舞台で大仕事をやってのけた。

出番は五回無死一塁での代走。リクエストを要求されるほど、けん制で際どい帰塁もあった。それでもアウトにならないのが生命力の強さ。すると六回２死一、三塁。東の外角球に食らいつき、「僕らしい汚い間に落ちるヒット」を右前へ。レギュラーシーズンを通して２５年初適時打だった。

育成契約でプロ入りして、２１年に支配下登録。今年は過去５年で最少の１９試合出場に終わった。打点も２年連続でゼロ。もがき、苦しんだ男が超満員の聖地で小野寺コールを浴びた。「久しぶりにこの大歓声を受けて、ここで試合に出たいという気持ちはさらに強くなりました」。これで終わりにしたくはない。

お立ち台では森下から「よく打ったなと思いました」とイジられた。森下や佐藤輝など、後輩には負けていられない。「シリーズ男になります！」。テレビの前で見ていた猛虎打線の一員に加わる時がきた。