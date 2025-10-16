「ＪＥＲＡ ＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神２−０ＤｅＮＡ」（１５日、甲子園球場）

「２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ」のファイナルＳが開幕し、阪神がＤｅＮＡを２−０で下し、アドバンテージの１勝を含めて２勝０敗とした。森下翔太外野手（２５）が六回に決勝の先制適時打。“ＣＳ男”が今年も勝負強さを発揮した。過去にＣＳ（プレーオフを含む）で、２勝０敗としたチームの突破率は９６・８％。今日も勝って、日本シリーズ進出に王手をかけるで！！

白球が東の横をすり抜け、中前へ転がった。一塁上でポーズを決めた森下は思わず笑みをこぼす。やっともぎ取った１点に球場もベンチも沸く。村上も満面の笑みで拍手を送った。

「勝利することだけを一番に（考えて）やっていた。まずは良かったなと思います」

五回までは両軍チャンスを作りながらも無得点。緊迫したゲーム展開が続いていた中、迎えた六回。１死二塁となり、森下に回った。すると１球目に近本が三盗を決め、チャンス拡大。「絶対に打ってやろう」と３球目のツーシームを強振。適時中前打でついに均衡を破った。

シーズン終盤の９月２６日・中日戦では審判の判定に不服を示し、翌日の試合で５打数無安打３三振。そんな森下に藤川監督は、「少し昨日のところから心の揺れ動きが出ている。彼はまだ成長段階にあるのでね、こちらもしっかり見ていかなければいけないですけど、大きなところではそういった選手の力が必要になりますからね」と期待も込めて指摘していた。

その思いを森下はしっかりと受け止めていた。「もう結果を出すしかないと思います」。昨年のＣＳでは８打数５安打２打点、さらに新人からは２年連続で本塁打を放っているＣＳ男ぶりを、今年も初戦から発揮。有言実行の活躍はバットだけではなかった。

適時打を放った後の１死一、三塁では大山の三ゴロで三本間に挟まれたが、懸命に粘った。この間に一走・佐藤輝は三塁へ到達。追加点を呼び、「短期決戦はそういうところまでこだわってやっていきたいし、チームとしても次の塁を狙っていこうというところがあるので、そこに自分も乗っかって」とうなずいた。お立ち台でも球場を沸かせた。一緒に上がった３つ上の先輩・小野寺に対し、「よく打ったなと思います」とまさかの一言。爆笑をかっさらった。

チームの白星発進を導き、１勝のアドバンテージに加え２勝と大きくリードした。２安打１打点と躍動したＣＳ男は、「短期決戦は自分の中でもやりやすいものがある」と頼もしい。まずはいいスタートを切れた。ここから一気に波に乗りたい。「今日勝ててチームもすごくいい勢いなので、この勢いのままやっていきたい」。目指すのは日本一。次戦も短期決戦の鬼が大暴れする。

◆突破率９６・８％ 日本シリーズ出場を懸けたＣＳやプレーオフで、２勝０敗としたチームは３１あり、うち３０チームがそのまま勝ち抜いている（ＣＳの優勝チームアドバンテージ１勝を含む）。阪神も前回２３年ファイナルステージ広島戦第１戦に勝ち２勝０敗に。そこから○○で進出を決めた。