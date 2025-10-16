「WEST.」濱田崇裕が男子ゴルフツアー「ACNゴルフ2025」（6〜9日）の大会アンバサダーに就任。カンテレの7、8日放送（7日深夜1・15、8日後2・35）に出演する。囲み取材で濱田は「ゴルフに興味がない人たちにも楽しんでもらえるよう頑張ります」と意気込みを語った。

今年で56回目を迎える男子ゴルフのトーナメント。濱田は昨年、中継アンバサダーとして番組を盛り上げ、一方で「思ってた以上に選手の方々がリラックスしていた」などプレー以外の選手の素顔にも触れたそうだ。今回はトークショーにも出演。大会2日目、3日目に登場する。

男子プロへのインタビューは「メチャ勉強になります」。5年前に知人に誘われてゴルフに行き、初ラウンドでどハマリ。「帰りに道具一式と靴下からウエアまで30万円で全身揃えた」という。以来、アイドル仲間や一緒に仕事した俳優らとプレー。酒を1滴も飲めないのだが、交友関係は広がる一方だ。

「SnowMan」向井康二とYouTubeチャンネル「ハマちゃんとコージのお上手です！」を開設。47・5万人の登録者数を誇る。先日も沖縄・宮古島でラウンドし、いきなりバーディーを取るなどベストスコア80の腕前を発揮した。負けず嫌いで「ムチャクチャ練習します。でも、人には見せたくない」というタイプだそうだ。早朝ラウンドして、仕事をこなし、ナイターゴルフに行ったことも。道具にもこだわりがあり「PING」「Callaway」を使い分けているほどだ。

中継の解説は水巻善典、佐藤信人、丸山茂樹の3人のプロという豪華なメンバー。「緊張します。でも、ボクの強みは聞くこと。アマチュアのひとが喜んでくれると思います」とコアなアマゴルファー目線で質問をぶつけていく構えだ。V候補には「うーん」と考えた後「石川遼プロ。一番の推しです」とこっそり明かした。

ラウンドレポーターは元阪神・鳥谷敬氏。