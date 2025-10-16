生成ＡＩ（人工知能）が、偽情報の拡散や犯罪に悪用されるケースが目立っている。

ＡＩの活用を促すにしても、リスクを軽視していたら、国民にいくら活用を呼びかけても、理解は得られまい。

政府は、しっかりとした法規制の議論に取り組む必要がある。

政府が、ＡＩの開発や利用に関するＡＩ基本計画の骨子をまとめた。今後、有識者の意見を反映させ、年内に計画を決定する。

骨子では、ＡＩの開発を巡ってしのぎを削る米国や中国などに対抗して、日本を「世界で最もＡＩを開発・活用しやすい国」とする目標を掲げた。

そのための具体策として、政府は専門人材の育成や確保、企業の海外展開の支援などに取り組むという。国産のＡＩ開発を経済成長につなげるのが狙いという。

コロナ禍では、給付金の支給などが手作業で行われて時間を要したため、「デジタル敗戦」と呼ばれた。政府は、ＡＩ開発では後れを取るわけにいかない、と考えているのだろう。

内閣府によると、ＡＩのサービスを利用した経験がある人は２７％で、中国（８１％）や米国（６９％）に比べて少ないのは事実だ。

このため骨子では、「『まず使ってみる』という意識を広く社会に醸成」するとして、政府が率先してＡＩを使う方針も示した。

だが一方で、ＡＩの弊害も顕在化している。ＳＮＳ上では、ＡＩで作成された、著名人が投資を呼びかける偽の広告が出回り、高齢者らが多額の金をだまし取られる詐欺被害が相次いでいる。

子供の写真などがＡＩで性的画像に加工され、拡散される事案も後を絶たない。

こうした事態を招いたのは、政府が２０１８年、著作権法を改正し、著作権者の許可なく著作物をＡＩに学習させることを認めた影響が大きいのではないか。著作権法の再改正や新法整備で、偽画像の作成などを規制すべきだ。

基本計画の骨子は「ＡＩがもたらすリスクに多くの国民が不安を抱いている」とも記しているが、そのリスクにどう対処するか、具体策は十分に示していない。

そもそもＡＩに過度に依存すれば、人間の思考力や創造力は衰えてしまう。推進一辺倒の立場を取るのは安易に過ぎる。

将来的にはＡＩが人間に取って代わり、多くの業務を担っていくとされている。ＡＩに職を奪われた人が大量に発生する社会を、誰が望んでいるというのか。