早くもインフルエンザのシーズンが始まった。

最近まで暑さが続いていただけに戸惑う人も多いだろうが、油断せず本格的な流行に備えたい。

厚生労働省は、インフルエンザが流行期に入ったと発表した。全国の医療機関から報告された患者数が、９月２２日から２８日までの１週間で１医療機関あたり１・０４人となり、流行の目安である１人を上回ったためだ。

翌週には患者数は１・５倍に増え、７週連続の増加となった。

コロナ禍ではインフルエンザが流行しなかったため、免疫の低下した人が増えた。２０２３年になると、季節と関係なくインフルエンザの流行が続いた。この年を除けば、今年は過去１０年間で最も早い流行期入りだという。

今後も感染が拡大する恐れがあり、警戒を強める必要がある。

流行が早まった理由として、インバウンド（訪日外国人）の影響が考えられる。今年は大阪・関西万博が開催され、訪日客が増えた。海外には年間を通じて流行が続く地域もあり、ウイルスが持ち込まれたのだろう。

酷暑の影響も指摘されている。厳しい暑さが長く続き、冷房の利いた室内で過ごす機会が増えた。換気が不十分な閉めきった状態で多くの人が長く過ごせば、ウイルスは広がりやすくなる。

インフルエンザで９月中に学級閉鎖をした小中学校などは、全国で１００か所を超えている。

今後の感染拡大を抑えるためには、入念な対策が欠かせない。手洗いの徹底や人の多い場所でのマスクの着用といった基本は常に心がけておくことが大切だ。

今月に入り、多くの医療機関でワクチン接種が始まった。ワクチンは万能ではないが、発症や重症化のリスクを下げる働きがあり、効果は約５か月続くとされる。

ワクチンが効き始めるのは接種後２週間ほどたってからだ。流行がすでに始まった今年は、早めの接種が重要になる。特に、重症化のリスクが高いお年寄りや持病のある人、小さな子どもはワクチン接種を急いでもらいたい。

昨年末から年始にかけて大流行した際には、一部のインフルエンザ治療薬の製造が患者数の増加に追いつかず、供給が一時停止された。患者が不安に陥らないよう、国は薬の供給状況に目配りし、必要なら増産を求めるべきだ。

インフルエンザのほか、新型コロナウイルスや百日せきといった感染症も流行が続いている。注意を怠らないようにしたい。