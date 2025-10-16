WEST．霤朕鰺機36）がこのほど、大阪市内で大会アンバサダーに就任した男子ゴルフツアーACN選手権（11月6日開幕、兵庫・三木GC）への意気込みを語った。

昨年はテレビ中継アンバサダーだった霤弔大会アンバサダーに昇格。昨年に続き、大会第2日、第3日にはコメンタリー（ゲスト解説）や選手へのインタビュアーも務める。

霤弔蓮峺獣呂紡を運んでくれる人たちが楽しんでいただけるような大会にしたい。興味のない人にも興味を持ってもらって、ゴルフを始めて人生が変わってくれたらいいな。選手の皆さんに尊敬の心を持って、いいプレーができるよう、少しでも楽しい大会に」と意気込んだ。

4年前に地元の友人に誘われてゴルフにハマり、今ではベストスコア80の腕前。昨年の大会で初めてプロの試合を目の前に見て、「インパクトの瞬間の音がテレビ中継と違って衝撃でした。みんなから『あの音がすごい』って言われて、『またまた。テレビと一緒じゃないの』と思ってたんですけど、全然違った」。会場ではプロにインタビューし、「勉強になりました」と振り返った。

シーズン終盤の大会とあって、賞金王争いについては「難しい。どうなるか全然分からない」と悩んだ。推しの選手を聞かれると、「う〜ん。ドキッ」と特定の選手を挙げることをためらいつつ、「石川さん、推してますよ」と石川遼を挙げた。

ラウンドを一緒に回ったこともあり、「その時、雨やったんですけど、第一声が『雨じゃなかったらね。晴れの日に回りたかったですよね』だったんですよ。僕のラウンドの楽しみ方を考えてくれてると思って、人としてすごく感動したんですよ。だから、僕の推しです」と明かした。

同大会は1969年にダンロップゴルフトーナメントとしてスタートし、三菱ギャラントーナメント、ダイヤモンドカップなどと名称を変えながら50回以上開催。23年からACN選手権として生まれ変わった。

同局では、第2日（7日深夜1時15分）を関西ローカルで、第3日（8日午後2時35分）と最終日（9日午後4時5分）をフジテレビ系で全国放送する