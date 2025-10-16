WEST．霤朕鰺機36）がこのほど、大阪市内で大会アンバサダーに就任した男子ゴルフツアーACN選手権（11月6日開幕、兵庫・三木GC）の取材会に出席し、ゴルフ交遊について語った。

昨年はテレビ中継アンバサダーだった霤弔大会アンバサダーに昇格。昨年に続き、大会第2日、第3日にはコメンタリー（ゲスト解説）や選手へのインタビュアーも務める。

幼なじみの「ゴルフをしたら一瞬で仲良くなれるから」とのすすめでゴルフを始めた霤弔蓮屐肇咼隋璽レベル”でゴルフ行ってます」と、どハマり。ゴルフの魅力を「とてつもなくメンタルを鍛えられる。思った以上にうまくいかなくて性格が出て、その人の人間性が見えてくる。初めての人でも仲良くなれる、なれないが分かります」。

負けず嫌いで練習の鬼だといい、「結構、素が出ちゃいますね。悔しくて、露骨に『クソがっ』とか言っちゃう。でも、考え方を変えてプレーに出て行くとスコアも良くなったりもして、人生と一緒やなと思って。あと、うまくいかなければいかないほどめっちゃ燃える」と語った。

ゴルフ交遊は芸能界にも広がる。

最近では、俳優三浦翔平や結木滉星とラウンドしており、「三浦翔平君はうまかった。飛ばし屋ですね。280ヤード飛ぶという人に限って意外と飛ばないんですけど、本当に『280くらい飛ぶ』って言って、300ヤード近く飛ばしてた。男子プロの飛距離でビックリしました」と明かした。

STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントでも、SixTONES眞詫ジ磴函崕蕕瓩謄廛薀ぅ戞璽箸罵靴鵑世里ゴルフなんですよ。というか、今のところ、ゴルフでしか会っていない。『この後、ご飯でも』っていうのもなくて、（ゴルフ場に）現地集合、現地解散。誘いやすくて。一日中一緒にいるので、すごく仲良くなっちゃって」。

中でも、Snow Man向井康二とは特に仲が良く、「後輩として見てたのが友達になれるというか。プライベートでもあんなに連絡を取るのって、ゴルフに一緒に行ったからかな」。2人でYouTubeチャンネル「ハマちゃんとコージのお上手です」を開設している。

向井を“ゴルフ沼”にハメたのは霤弔世箸いΔ、「僕よりうまくなっていて。めちゃくちゃ負けてるんですよ。向井の成長ヤバいです」と苦笑していた。

同大会は1969年にダンロップゴルフトーナメントとしてスタートし、三菱ギャラントーナメント、ダイヤモンドカップなどと名称を変えながら50回以上開催。23年からACN選手権として生まれ変わった。

同局では、第2日（7日深夜1時15分）を関西ローカルで、第3日（8日午後2時35分）と最終日（9日午後4時5分）をフジテレビ系で全国放送する。