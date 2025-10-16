【GUのネイビー】が40・50代にピッタリ♡ 上品にキマる「きれいめアイテム」

落ち着いた雰囲気と品のよさを兼ね備えた【ネイビー】は、40・50代の大人世代にこそ似合うカラーかも。【GU（ジーユー）】には、シルエットやデザインで上品にきまりそうなネイビーの「きれいめアイテム」が揃っているようです。今回は、上品さと今っぽさを両立できそうなネイビー名品をピックアップ。スタッフさんの着こなしをヒントに、ネイビーをもっと自分らしく楽しんで。

ゴールドボタンが映える！ ツイード見えでリッチな雰囲気に

【GU】「ツイーディーニットカーディガン」〈NAVY〉\2,990（税込）

「さまざまな種類の糸をミックスして編み込んだツイードライクな編地」（公式オンラインストアより）が、ネイビーに奥行きをプラス。ゴールドボタンと大きめポケットが華やぎを添え、シンプルなのに印象に残りそうな一枚です。大人世代が品よく着こなせそうな、頼れるネイビーアイテムといえそう。

きれいめツイードをジーンズでハズして、こなれた雰囲気に

公式オンラインストアによると「ジャケット感覚で着用できるほどよい厚み」で、そのままトップスとして着るのはもちろん羽織りとしても重宝しそう。こちらのスタッフさんのように、ブローチを付けて華やかさをプラスするアレンジもおすすめです。ジーンズを合わせてカジュアルに振れば、40・50代に似合う上品さと親しみやすさを両立した着こなしになりそう。

端正なストライプがスマートかつ上品さを演出

【GU】「ナローロングスカートZ」〈NAVY〉\2,990（税込）

公式オンラインストアで「伸びのよい素材かつ、後ろウエストゴム仕様ではき心地も抜群」と紹介されている、デイリーに頼れそうな一枚。体のラインを拾いすぎなそうな縦長シルエットにバックスリット入りで、動きやすさと美シルエットを両立できそう。ストライプが入ることでよりスタイリッシュな雰囲気を醸し、通勤から子どもの学校行事まで幅広いシーンにマッチしそうです。

イージーケア素材で清潔感キープ！ きちんとシーンにもぴったり

洗濯してもしわになりにくいというイージーケア機能付きで、お手入れがラクそうなのも魅力のひとつ。きれいめをキープしたい会議DAYや保護者参観では、こちらのスタッフさんのようにボウタイシャツを合わせて、きちんと感を底上げ。リボンを結ばずたらすことでハンサムかつおしゃれ上級者の雰囲気が漂います。

writer：Sara.K