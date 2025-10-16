巨人の阿部慎之助監督（４６）が１５日、東京・大手町の読売新聞東京本社で山口寿一オーナー（６８）にシーズン終了の報告を行った。対話の中で、米ヤンキースなどメジャー流のメンタルサポート体制導入を提案され「ジャッジとかも良くなったみたい」と前向きな意向を示した。貯金１でリーグ３位からの来季Ｖ奪回へ、投手部門では今季「２」だった完投数アップを目標に設定。心身ともに強化して巻き返すことを誓った。

逆襲への思いが一段と強くなった。阿部監督はスーツ姿で山口オーナーのもとを訪問。約１時間の対話で課題を共有した。終了後、取材に応じ「来年に対しての提案もしてくださったり、（業務）提携しているヤンキースの話もしてもらった。メンタル系の方を重視して入れている」と新たな発見があったと明かした。

ヤンキースは本拠地・ニューヨークの熱狂的なファンから厳しい視線を注がれる。極度の重圧の中で力を発揮するため、専門の心理カウンセラーが選手のケアに努めているという。山口オーナーからその事例を紹介され、導入に向けた提案を受けた。「ジャッジとかが、それがきっかけで良くなった、みたいな話を聞いて。今はＳＮＳとか誹謗（ひぼう）中傷とか多い中で、選手を守るという球団の対策もある。日本も一緒。ひどいからね」。巨人でも取り入れる意向を示した。

今季は主力選手の故障や不振による離脱が続出。経験の浅い若手の出場機会も増えた。攻守でミスが多発し、ＳＮＳなどで心ない言葉もあった。批判的な投稿が嫌でも目に入る時代。気にしたり、落ち込んだりすることでプレー面に影響が出るのは避けたい。「プライベートなこと、誰にも言えないことを言えたりとか、すっきりしたりするケースもあるかもしれない。ジャッジはそういうのでちょっと晴れた感じがあったみたいです」と効果を説明。ヤンキースをはじめメジャーでは主流になっているカウンセリング制度。日本でも少しずつ広まっていて、ソフトバンク、ＤｅＮＡでは専門の職を置いている。さらなるチーム力アップへ巨人も環境整備に手を尽くす構えだ。

もちろん技術、体力の強化にも全力を注ぐ。「今季の総括、悪かったところを全部洗い出して話をさせていただいた」とオーナーに報告。重要ポイントの一つが先発の整備だ。「完投（勝利）が１しかないと僕から言って。（勝利の方程式の）大勢、マルティネスとかいるから仕方ないけど、完投能力がある投手が少ない。そういう指導もしっかりしていきます」と掲げた。

今季チーム完投数はリーグ５位のわずか２。赤星の完投勝利、山崎の完投負けのみだった。今秋は宮崎でのキャンプは行わず、ＧタウンとＧ球場の室内での秋季練習で鍛錬する予定。強固な先発陣への土台を築く。野手もリーグ最多の７８失策など改善点は山積みだ。

「セ・リーグワーストだとか１２球団ワーストだとか、そんな数字ばっかだった。反省としてしっかり受け止めてやります」。Ｖ奪回へ悔しさを糧にして心身ともにパワフルに進化させる。（片岡 優帆）

◆ドジャース

メンタルスキル・コーチ（常駐）メンタルコーチではなく、メンタル「スキル」のコーチ。一般的にいう「カウンセラー」「心理カウンセラー」「セラピスト」とは異なり、アスリートが自分の精神を自分でどのように扱うべきかを指導するコーチ。セラピストたちよりも守備範囲が広く、大学院を出て博士号を持っている人が担当

▽主な取り組み

・常駐のチームスタッフなので職員。春キャンプからポストシーズンまでチームに帯同

・ユニホームを着て練習に参加する役割ではないが、練習中は選手を理解するために球拾いなど、手伝いを行う

・最も忙しいのは選手が練習も試合もない時間。午前中や午後の早い時間、夜など。時には深夜に対応することも

・選手に必要な仮眠室の設置を球団に進言

◆ＤｅＮＡ

遠藤拓哉メンタルパフォーマンスコーディネーター（常駐）２２年から現職、２１年東京五輪では女子ソフトボールのメンタルコーチを務め、金メダル獲得をサポート。１２球団初のメンタル部門のコーチ

▽主な取り組み

・選手が最大パフォーマンスを発揮できるようなルーチン、リズムを作るために考え方、感情、行動にアプローチし、思考を整理させる

・対話が主なコーチング手法で、日常会話の延長で行う場合もあれば、膝をつき合わせて長時間話をすることもある

・試合のヒーローになった人が、クッションのようなものに星形のシールを貼る「マインドスイッチ」を導入。目的は勝ち星を見える化して「俺らこれだけやってきたよね」ということをファンと共有すること。試合に出る前にマインドスイッチをタッチして、心の切り替えをする