◆国際親善試合 日本代表３―２ブラジル代表（１４日・味の素スタジアム）

サッカーの２６年北中米Ｗ杯で「世界一」を狙う森保ジャパンが、ブラジル代表を破る歴史的初勝利を挙げた。１４日の国際親善試合で、前半に２点を先制されながら後半に３点を奪い返す３―２の大逆転勝ち。過去２分け１１敗だったブラジルに１４度目の対戦で初白星をもぎとった。来年６月のＷ杯本大会に向けて期待が高まる勝利を「王国撃破 森保ＪＡＰＡＮ シン化」と題し、２回にわたり緊急連載する。

ブラジルからの勝利は、親善試合での１勝以上に大きな価値を持つ。ブラジルメディアが、２点先制後に逆転負けしたのは１１１年の代表史で初の屈辱と報じるほど、衝撃は世界に広がった。

大金星の裏側には何があったのか。前半は守備の狙いがはまらず２失点。通常、サッカーは先制したチームの勝率が７割以上と言われる。それでもハーフタイム、負傷で不在の遠藤に代わりキャプテンマークを巻いたＭＦ南野が「まだこのゲームは死んでいない」と鼓舞すると、選手たちは呼応した。森保監督はリスク覚悟で、相手センターバックまでのハイプレスを指示。後半７分、ハイプレスから南野のゴールが生まれると、一気にたたみかけて３ゴールを奪って逆転に成功した。

この戦いぶりを、堂安は「戦術カタール」と表現した。ドイツ、スペインに勝った２２年カタールＷ杯の成功体験を、端的に表現する言葉だ。得点した後半７分〜２７分、ピッチに立っていた南野、堂安、久保（同９分に伊東）、鎌田、谷口とカタールを経験した選手は、前半リードされても後半勝負でドイツ、スペインをのみ込んだ経験を持つ。後半のギアチェンジ＆カウンターは、集団で連動するプレス、走りきる持久力、そして決して諦めない粘り強さが不可欠。日本人が世界に誇る特性を発揮した時の強さが、改めて今回、証明された。

善戦したが０―１と敗れた２２年ブラジル戦や、１６強で敗れたカタールＷ杯との違いは、決勝点のＦＷ上田を筆頭に、勝負を決める個がさらに台頭した点。そんな戦力を生かし、アジア予選で磨いてきた主導権を握る戦いと、格上相手に繰り出す“戦術カタール”、２つを使い分けることが北中米Ｗ杯での理想の戦い方か。一方で守備の整理など、課題も明確になった。森保監督は言う。「ここから対戦国のマークはさらに厳しくなる。公式戦でブラジルや世界の強豪に勝つ。今日の自信と、これからへの警戒も含めて、前進していかないといけない」。目標に掲げるＷ杯優勝は至難だ。それでも初めてブラジルを破った経験は、頂へ向けた確かな一歩となった。（金川 誉）

◆２２年カタールＷ杯でのドイツ、スペイン戦 １次リーグ初戦でドイツと対戦。前半ＰＫで先制されたが、後半に交代メンバーが流れを変え、途中出場のＭＦ堂安、浅野のゴールで２―１と逆転勝ち。第２戦はコスタリカに敗北。第３戦はスペインと対戦し、またも前半に失点。しかし後半立ち上がりのハイプレスから途中出場の堂安が決め、さらにＭＦ田中が逆転ゴール。グループ首位で１次リーグを突破した。