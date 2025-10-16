オリックスが、椋木蓮投手（２５）と東松快征投手（２０）をプエルトリコのウィンターリーグ（ＷＬ）に派遣する方針であることが１５日、分かった。来季はそれぞれリリーフ、先発の一角として期待される存在。１１月から１か月以上の長期参戦となるもようで、心身両面で成長が期待される。

椋木は２１年のドラフト１位右腕で、今季は１２試合に登板。先発で勝ち星なしの２敗と苦しんだが、９月以降は救援の６試合で４ホールドと適性を示した。短いイニングで１５０キロ台中盤の速球を連発し、三振を量産する投球。ハイレベルなリーグで技量を磨くことができれば、勝ちパターンの一角としても計算できる。

過去には山崎福（現日本ハム）やＴ―岡田らがプエルトリコで武者修業し、投打の主力として活躍した。高卒２年目左腕の東松も宮城や曽谷、田嶋に続く先発左腕として１軍デビュー。プロ初勝利はお預けとなったが、今季は７試合（先発２試合）に登板した。球団は台湾でのＷＬにも新人の麦谷、山口ら若手を派遣する方向で調整中。３年ぶりのリーグ優勝を目指し、戦力の底上げに余念がない。