◆２０２５ パーソル クライマックスシリーズ パ最終ステージ 第１戦 ソフトバンク２ｘ―１日本ハム＝延長１０回＝（１５日・みずほペイペイドーム）

高くはねた打球は三塁手の頭上を越え、左前へ。同時に山川が思い切り右手を突き上げた。延長１０回１死満塁。初球を振り抜き、サヨナラ勝ちを決めた。併殺打と紙一重の殊勲打。両手を胸に当て「危ねえ」とつぶやいたヒーローは、あっという間にナインに包まれた。「マジでサードゴロだと思った。やばい、終わったと思った」と苦笑い。もぎとった勝利を「大きいと思います」とかみしめた。

７番で出場。「何一つうまくいかなかった」という今季は、昨季は全試合で守った４番の座を失い、終盤はスタメンも外れた。この日も小久保監督は「山川の４番は（コーチも）誰も言わなかった。異論はなかった」。それでも４番・中村の犠打もあって生まれた土壇場の好機で、本来の主砲が主役を奪った。

シーズン最終盤に思い切った“大手術”を施した。「右脚一本で立っている感覚」と、極端に重心を捕手寄りに下げた構えに変えた。王球団会長の「もっと前で打とう」という助言もあり「ボールとの距離を取って前で打つために逆の発想。頭では分かっても、なかなか踏み切れなかった」という打法に挑戦した。９月３０日の日本ハム戦（みずほペイペイ）の本塁打に久しぶりの好感触。宮崎フェニックスリーグの出場も志願して養った感覚で存在感を示した。

「形なんか何でもいい。勝てば」と小久保監督。０４年以降の日本シリーズ進出をかけたプレーオフ、ＣＳでアドバンテージを含めて２勝０敗とした例は過去２６度あり、２５チームが突破している。パ・リーグでは全１５チーム、突破率は１００％だ。「日ハムさん、めちゃくちゃ強い。めちゃくちゃ嫌。あしたも明後日も勝って、すぐ終わらせたい」と本音もこぼしたヒーローは「シーズンだと、あのヒットで満足はないけど。勝ったので。明日からも乗っていけるかな」。昨年のＣＳもＭＶＰに輝いた男の目が光った。（安藤 理）