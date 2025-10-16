◆２０２５ ＪＥＲＡ クライマックスシリーズ セ最終ステージ第１戦 阪神２―０ＤｅＮＡ（１５日・甲子園）

史上最強リリーバーは、ポストシーズンでも健在だ。阪神・石井が、２点リードの７回２死一塁でマウンドへ。牧に左前打を浴びて一、三塁とピンチを広げたが、代打・フォードを１５０キロ直球で空振り三振に斬り、珍しく雄たけびを上げた。「あまり（感情を）出したくなかったけど。その感情が不安の量と捉えてもらえれば。そのぐらい緊張した」。虎党の大応援を力に変えて抑えた。

今季２度しかなかったイニング途中の登板。「（村上）頌樹もオヨ（及川）も粘りながら頑張っていた」と仲間たちの熱い思いを受け継ぎ、続投した８回も６球で３者凡退に封じた。レギュラーシーズンは５３登板で１勝０敗３６ホールド、プロ野球初の防御率「０・１点台」となる０・１７。ＮＰＢ記録の５０試合連続無失点、球団記録の４９回連続無失点でフィニッシュした。無敵右腕は、ポストシーズンでも通算９戦無失点と圧倒的な力を見せている。（中野 雄太）