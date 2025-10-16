ＷＥＳＴ．の濱田崇裕がこのほど、「ＡＣＮチャンピオンシップゴルフトーナメント２０２５」(

１１月６日〜９日）大会アンバサダーに向けて、大阪市内で意気込みを語った。

昨年はテレビ中継アンバサダーとして、現地で取材した濱田は「思っている以上に選手の皆さんがプレー中って結構リラックスされてるんだよなと思ってびっくりしました。生のドライバーや、アイアンのインパクトの瞬間の音っていうのは、やっぱりテレビで見る中継の音と違って衝撃でした」と振り返った。

幼なじみきっかけで約５年前にゴルフを始めた濱田。「僕が特にお酒が飲めないので、飲みの席に参加できないんですよ。だからゴルフしといた方がいい。一瞬で仲良くなるからって言われて行ったんですよ。もうその日に全身そろえましたね。ウェア、靴下、クラブまで全部そろえました」と今ではすっかりゴルフにはまっているという。キャロウェイのゴルフ服がかわいく、全身統一。「１０万円くらいですね。クラブも安くないんですよ。最新モデルで２０万くらい。総額で３０万くらいですね。上手くなるにはまず道具を大事にっていうのをモットーにしてますので、めちゃくちゃ大事に使っています」と笑わせた。

解説者にも様々なゴルフの質問をしたいと前のめりな濱田。「自分の悩みを聞くことが、アマチュアの人たちが喜んでくれるかなと思っています」と、アマチュアゴルファー目線の姿勢を崩さない。推し選手には散々悩んだ結果、石川遼選手を選んだ。「いろんな話を聞くことができたので推していますね。それはもう頑張ってほしいですけど、何があるか本当に分からないから…」と、全選手の健闘を祈った。

プライベートではＳｉｘＴＯＮＥＳの高地優吾とラウンドすることが多いという。「ゴルフだけです。現地集合、現地解散なんで誘いやすくて。一日中一緒にいるからすごい仲良くなりました」とグループの垣根を越えた交流も行われている。濱田がゴルフの沼に誘い込んだのはＳｎｏｗ Ｍａｎの向井康二だ。「今や僕よりも上手くなってきて、最近めちゃくちゃ負けているんですよ。成長やばいです」と危機感を募らせた。

最後に大会アンバサダーとして「ゴルフに興味ない人たちまで楽しんでいただけるように頑張ろうっていうのが目標です」と抱負を語った。