WEST.濱田崇裕、Snow Man向井康二を”ゴルフ沼”誘うも「成長がやばい」
7人組グループ・WEST.の濱田崇裕（※濱＝異体字）が10日、カンテレ大阪本社で『ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント2025』大会のアンバサダーを務めるにあたって取材会に出席した。
【写真】ナイスショット！キレイなゴルフスイングを見せた濱田崇裕
濱田は昨年、テレビ中継アンバサダーを務め、今年は大会アンバサダーを担うことになった。「初めてゴルフをテレビ番組で見られる人にも、現地に足を運んでくれる人にも楽しんでいただけるような大会にしたい。ゴルフに縁のなかった人にも興味を持ってもらって、プレイして人生変わってくれたらいいな」と意気込む。
数年前、幼なじみの誘いをきっかけに始め、Snow Manの向井康二とはゴルフ専門のYouTubeチャンネルを持つなどすっかりゴルフにハマっている濱田。ゴルフをきっかけに友達が増えたと言い、「自分がゴルフ沼に誘った人物はいるか？」という質問に「僕の中では向井やと思います」と返答。
続けて続「康二はそれまで、キャディとしてゴルフに来て、写真を撮って楽しんでた。それから『やってみようかな』って思ったくらいで僕と出会ったんです。で、教えてたら、どんどん上手くなって…今じゃ僕より上手くなってきて、成長やばいです。だから僕も今めちゃくちゃやってます」と明かし、悔しさをにじませた。
今回の大会アンバサダーでは多数のプロと接する機会もある。「（アドバイス受けて）もっとうまくなりたいですね。康二には教えずにいきたいです」とにやりと笑ってみせた。
同大会は、1969年に男子プロゴルフツアーとして関西でスタートし、今年で56回目となる国内屈指の歴史を誇るトーナメント。2023年に『ACNチャンピオンシップゴルフトーナメント』として新たに生まれ変わり、今年で3回目の開催となる。“ゴルフのまち”兵庫県三木市の三木ゴルフ倶楽部を舞台に、ツアー通算20勝の石川遼プロや、若手のホープ・生源寺龍憲プロら、注目のゴルファーが多数出場を予定している。
カンテレでは11月7日の予選2日目、8日の決勝ラウンド、9日は最終日の模様を放送する。濱田は7日・8日に中継のコメンタリー（ゲスト解説）や選手へのインタビュアーのほか、8日には会場内ギャラリープラザで開催される『ACNゴルフェス2025』のステージイベントにも参加予定。
【地上波 放送予定】
11月7日（金）：大会第2日（予選2日目）深夜1時15分〜2時15分（関西ローカル）
11月8日（土）：大会第3日（決勝ラウンド初日）午後2時35分〜3時50分
（全国ネット ※一部地域をのぞく）
11月9日（日）：大会最終日（決勝ラウンド2日目）午後4時5分〜5時35分（全国ネット）
＜出演＞
解説：水巻善典プロ、佐藤信人プロ、丸山茂樹プロ ※丸山プロは9日（日）のみ出演予定
大会アンバサダー：濱田崇裕（WEST.） ※７日（金）・８日（土）のみ出演
ラウンドリポーター：鳥谷敬
実況：石田一洋（カンテレアナウンサー）
