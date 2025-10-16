

東武鉄道とJR四国が初のコラボ企画。日光へ向かう特急「スペーシアX」に観光列車「伊予灘ものがたり」のアテンダントが乗り込んだ＝2025年8月23日（記者撮影）

関東の1都4県に路線網を広げる東武鉄道と四国4県をカバーするJR四国。両社の営業エリアは遠く離れすぎていて、たいして縁がないように見える。

JR四国の本社がある高松から東京までは寝台特急「サンライズ瀬戸」が毎日、JR西日本・JR東海・JR東日本の在来線（営業キロで804.7km）を走り抜けている。

だが、大手私鉄の東武鉄道と……となるとやはり接点が思い浮かばない。

東武とJR四国が初コラボ

共通点をあえて見出すとすれば、路線にカタカナを含むやや長めの愛称を付けているところだろうか。東武鉄道は伊勢崎線の浅草・押上―東武動物公園間を「東武スカイツリーライン」、野田線を「東武アーバンパークライン」と呼んでいる。

一方のJR四国も、徳島線を「よしの川ブルーライン」、牟岐線を「阿波室戸シーサイドライン」、予土線を「しまんとグリーンライン」と名付けており、沿線活性化につなげたい考えだ。

ほかに、東武鉄道は「クレヨンしんちゃん」、JR四国は「アンパンマン」と、集客の強力な助っ人となるアニメキャラクターにゆかりの地を沿線に抱えている――これぐらいしか思い浮かばない。

このようにあまり縁がなさそうな東武鉄道とJR四国が2025年8月23日、初めてのコラボ企画を実施した。舞台は浅草駅発・東武日光行きの「スペーシアX」の車内で、JR四国の観光列車「伊予灘ものがたり」のアテンダントが「おもてなし」をするという内容だ。

伊予灘ものがたりは特急型気動車のキハ185系を改造した3両編成で、土休日を中心に予讃線の松山―伊予大洲・八幡浜間を運行している。

松山と宇和島を結ぶ予讃線の特急「宇和海」は内陸部をトンネルで貫く新線経由。ビジネス客の利用も多い宇和海とは違い、伊予灘ものがたりは海沿いの旧線「愛ある伊予灘線」をのんびりと行く。

車内では地元の食材を使った食事を提供。途中、鉄道駅でありながら便数が少なく列車で訪れるにはややハードルが高いSNS映えスポット、下灘駅で車外に出られる停車時間を設けているのが売りの1つだ。

現在の車両は2022年4月にデビューした2代目。1代目は2014年7月に運行を開始しており、伊予灘ものがたりにとって今回の東武とのコラボは“11周年”を記念した企画の位置付けでもある。

スペーシアXの車内でおもてなし

両社はプレスリリースでコラボの背景について「どちらも個室車両を備え、沿線事業者が作った『食』を車内で提供しているという共通の特徴があること」などを挙げた。

コラボ企画当日、土曜日の朝とあって浅草7時50分発・東武日光行きの「スペーシアX1号」はほぼ満席。車内では伊予灘ものがたりのアテンダントの大久保実奈さんと松井里桜さんがパンフレットや記念品を配布した。



浅草駅で出発を待つ東武日光行きの「スペーシアX1号」と「伊予灘ものがたり」アテンダントの松井里桜さん（記者撮影）

コラボのきっかけは東武鉄道の社員らが伊予灘ものがたりを視察に訪れたことだった。

JR四国東京統括部の松尾怜さんは「東武さんが伊予灘ものがたりに乗車されたときのことを聞いて、コラボ企画が実現させられないかと1年ほど前に相談をさせてもらった。たまたま乗り合わせた方々にも自社の観光列車を知っていただく機会になってよかった」と手ごたえを感じた様子だった。

コラボで双方が手ごたえ

一方、東武側にとってもよい刺激になったようだ。営業企画推進課の丸山誠人さんは「きょうは伊予灘ものがたりの熱心なファンの方にも乗車してもらえた。11周年を迎えた伊予灘ものがたりのように、スペーシアXも長年愛される列車になるようにサービス向上に努めたい」と話していた。

東武日光到着後は駅前でPRイベントを実施した。また期間限定で、伊予灘ものがたりの車内で提供している松山市のクラフトビール「道後ビール」をスペーシアXのカフェカウンターで販売した。



「スペーシアX1号」の車内でパンフレットや記念品を配布する「伊予灘ものがたり」アテンダントの大久保実奈さん（記者撮影）

スペーシアXの目的地、日光・鬼怒川エリアでは東武が2017年8月から蒸気機関車「SL大樹」を走らせている。同エリアの観光コンテンツの1つとして定着したSL大樹も、JR四国の存在を抜きにして語れない。

東武はSLの運行にあたって全国の鉄道会社に協力を仰いだ。3両ある主役のSLのうち、1号機の「C11形207号」はJR北海道から借り、2号機の「C11形325号」は真岡鉄道から譲り受けた。SL機関士の養成には秩父鉄道や大井川鉄道、真岡鉄道に力を借りた。

自動列車停止装置（ATS）を搭載する車掌車はJR貨物とJR西日本、ディーゼル機関車（DL）はJR東日本の出身。機関庫がある下今市駅と鬼怒川温泉駅の転車台は、それぞれJR西日本の長門市駅（山口県）と三次駅（広島県）から運ばれてきた。

SL大樹の客車はJR四国から

そして客車を提供したのがJR四国とJR北海道だ。JR四国からは夜行列車「ムーンライト高知・松山」のグリーン車として活躍した「12系」2両と、「14系」4両を譲り受けた。

いずれも旧国鉄時代に製造された。このうち12系客車は東武で展望車に生まれ変わった。14系客車は登場時の青い車体に白いラインの塗装で、国鉄が旧型車両に使用していた「ぶどう色2号」と呼ぶ茶色系の塗装になった車両もある。



「SL大樹」の14系客車「スハフ14 5」はJR四国から譲り受けた（記者撮影）

JR四国から提供を受けた計6両の客車は、香川県の多度津工場から、JR貨物の機関車が牽引する「甲種輸送」で埼玉県の熊谷駅まで運んでもらった。そこからは秩父鉄道を経由して自社の伊勢崎線・羽生駅に持ってきた。

東武鉄道車両企画課の百目鬼（どうめき）康典さんによると「万一のことを考えると、使わないでずっと停まったままだった車両をいきなり線路を走らせて関東まで持ってくるのはおっかない」と、輸送のための検査をJR四国と共同で実施したという。

客車から切り離した台車を南栗橋の自社工場にトラックで運んで分解・整備し、再び多度津に戻して客車に取り付け、甲種輸送に臨んだという。新車納入などでは車両メーカーがやってくれる甲種輸送に必要な申請書類も自ら用意する必要があった。

客車譲渡後も交流が続く

客車の譲渡を通じてJR四国とは「だんだん打ち解け合うようになって、譲渡の手続きが終わった後も南栗橋の工場まで見に来てくれたり、こちらから四国に行くときには会う約束をしたり」（百目鬼さん）と信頼関係を築いていった。



東武鉄道車両部車両企画課の百目鬼（どうめき）康典さん（記者撮影）

いまでは毎日運行しているSL大樹。日光・鬼怒川エリアの観光需要だけでなく、鉄道の運行を支える人たちの会社の枠を越えた交流など、想像以上の効果を生んでいるようだ。



（橋村 季真 ： 東洋経済 記者）