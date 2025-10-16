山本はコールを抜く投手最高額でメジャーに移籍

【MLB】ドジャース 5ー1 ブルワーズ（日本時間15日・ミルウォーキー）

“No.1”の価値を証明した。ドジャース・山本由伸投手は14日（日本時間15日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第2戦に先発し、9回3安打1失点7奪三振でメジャー初完投勝利を挙げた。メジャー8年ぶりのポストシーズンでの完投。米ファンは「3億2500万ドルに相応しいピッチングを見せた」と最敬礼した。

初回先頭打者に初球を右翼席へ運ばれていきなり失点する立ち上がり。しかし、すぐに立ち直って見せた。5回まで毎回走者を背負ったものの、テンポの良い投球でイニングを稼ぎ、最終9回のマウンドへ。最後はボーンを空振り三振に仕留め、9回111球を投げて3安打1失点1四球、7奪三振で最後まで投げ切った。

ドジャースの投手がポストシーズンで完投したのは、2004年の地区シリーズでホセ・リマが達成して以来21年ぶり。メジャー全体でも2017年のジャスティン・バーランダー以来、8年ぶりのことだった。しかも山本がメジャーで完投するのも初。大舞台でスター性を遺憾なく発揮してみせた。

見事な完投劇の直後、米ファンが注目したのは山本の契約だった。「ドジャースがヤマモトと12年3億2500万ドルで契約したことを疑う者はまだいるのか？」「こういうワケでヤマモトは3億2500万ドルを受け取っているんだ」「これが、MLBで一度も投げたことがない選手に3億ドルを出す理由だ」「コールに申し訳ないという理由で、ヤンキースがヤマモトに3億2500万ドル払わなかったのを覚えているか？」「だから言ったろ？ 彼は3億ドルに値するって」などと、超大型契約の価値が改めて脚光を浴びた。

山本は2023年オフにポスティングシステムを利用してメジャーへ移籍。大争奪戦の末にドジャースと12年3億2500万ドル（約492億円）のメガディールを結んだ。ドジャース・大谷翔平投手を除けば、ピッチャーとしての歴代最高額で移籍。大舞台で活躍し、その価値を証明してみせた。（Full-Count編集部）