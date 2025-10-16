豊橋競輪場のG3「第1回愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪」が開幕する。注目は特選12Rだ。

どこからでも狙える3分戦。九州勢の連結でライン負けがなくなった脇本から狙ってみたい。松岡貴は初連係でもきっちり仕事をするタイプで＜5＞＝＜3＞本線。同じ3車ラインの吉田有が当面の相手となる。番手はタテある寺沼で警戒が必要。志田は2車だが緩めばカマす。そうなれば纐纈の出番だ。

＜1＞吉田有希 決勝に乗れているし調子はボチボチ。豊橋は2月の全日本選抜以来だけど、めちゃくちゃ風が強いイメージ。初日は新車で行くつもり。自力で。

＜2＞志田龍星 前回の富山は着は悪かったけど感じは良かった。今回も休みなく練習してきた。自力で。

＜3＞松岡貴久 年齢なのか、蓄積されたダメージを感じたので玉野を欠場。やれることはやってきたつもり。脇本君へ。初連係です。

＜4＞近藤保 調子は変わらず。かみ合えばという感じ。決めずに。

＜5＞脇本勇希 佐世保の初日は後ろが競り。決勝も荒井崇博さんのブロックが強烈だった。あれさえなければ優勝できる脚の感じはあった。バンクが使えなくて室内練習がメイン。自力。

＜6＞吉本卓仁 佐世保は腰痛で欠場。ケアして、今回は結構追い込んだ練習をしてきた。松岡君へ。

＜7＞伏見俊昭 青森は決勝こそ外したけど、初日も3日目も伸びは良かった。いいメンバーの9車でも結果を残せるように。関東へ。

＜8＞纐纈洸翔 肋骨骨折の痛みはまだあるけど、練習では落車する前のタイムに戻っていたし悪くない。志田さんへ。

＜9＞寺沼拓摩 京王閣は集中して走れた。豊橋は1回来たことがあるけど、風が強いイメージ。いつも世話になっている吉田君へ。